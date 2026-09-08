Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2026 del Programa Primer Paso (PPP), que ofrece 15.000 oportunidades para que jóvenes de entre 16 y 25 años ingresen al mundo laboral.

La inscripción se realiza de manera digital a través de desarrolloyempleo.cba.gov.ar.

El programa cuenta con dos modalidades. La primera dispone de 7.500 cupos para prácticas laborales de seis meses, con una carga de 20 horas semanales y capacitación complementaria.

Los participantes recibirán una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, cofinanciada entre el Gobierno de Córdoba y el empleador, y tendrán acceso al Boleto Obrero Social.

La segunda modalidad contempla 7.500 incorporaciones en relación de dependencia. Los jóvenes accederán a un empleo registrado, con remuneración de acuerdo con el convenio colectivo correspondiente, aportes y cobertura social.

En estos casos, la Provincia acompañará al empleador durante 12 meses con un aporte equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada joven contratado.

Prioridad territorial y cupos específicos

El 25% de los cupos estará destinado prioritariamente a jóvenes del noroeste provincial y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, alcanzados por el Programa de Igualdad Territorial.

Además, se reservará un 5% para personas con discapacidad y trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.

A lo largo de sus más de 25 años de vigencia, más de 215.000 jóvenes participaron del PPP y tuvieron a través del programa una oportunidad para incorporarse al mundo del trabajo.