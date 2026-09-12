La segunda noche de Marcos Juárez Respira Música tuvo a Luciano Pereyra como protagonista. Una multitud disfrutó de sus canciones en La Cantera, en una jornada que también dejó momentos de humor, emoción y mucha complicidad con el público.

Después de una primera noche que marcó el comienzo de Marcos Juárez Respira Música, la propuesta continuó con una de las figuras más convocantes de la música nacional: Luciano Pereyra.

La Cantera Multiespacio volvió a recibir a una gran cantidad de público para disfrutar de una noche en la que las canciones fueron acompañadas de principio a fin por quienes se acercaron desde Marcos Juárez y distintas localidades de la región.

Desde su salida al escenario, Pereyra generó una conexión inmediata con los presentes y recorrió parte de su repertorio, combinando sus grandes éxitos con momentos de interacción y espontaneidad.

Dos parejas protagonizaron momentos especiales

Más allá de la música, uno de los aspectos que hizo diferente a esta segunda noche de Marcos Juárez Respira Música fue la participación del público.

Durante el espectáculo, dos parejas tuvieron sus propios momentos de protagonismo junto a Luciano Pereyra.

Una de ellas fue una pareja oriunda de Inriville, que llamó la atención del artista desde el escenario. Luciano aprovechó la situación para interactuar con ellos y, entre risas y complicidad, llegó una de las frases que provocó una de las reacciones más divertidas de la noche: “¡Es el momento del chape!”.

La pareja siguió el juego y se besó frente al escenario, mientras el público acompañaba el momento con aplausos, gritos y risas.

Pero no fue la única historia de amor que tuvo su lugar durante el recital.

Más adelante, otra pareja también quedó en el centro de la escena durante la interpretación de “Aún te amo”. Allí, el clima cambió y la situación se transformó en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Así, dos parejas, dos historias y dos momentos diferentes terminaron formando parte de un espectáculo que tuvo a la música como protagonista, pero también a quienes estaban del otro lado del escenario.

Una multitud cantó junto a Luciano Pereyra

El repertorio de Pereyra fue uno de los grandes atractivos de la noche. Sus canciones fueron coreadas por el público, generando un constante ida y vuelta con el artista.

La puesta en escena, las luces y las pantallas acompañaron un show de gran despliegue, mientras Luciano mantuvo durante toda la presentación esa cercanía que caracteriza sus encuentros con el público.

La Cantera volvió a convertirse en el punto de encuentro para una noche que tuvo música, emoción y muchas historias para contar.

Marcos Juárez Respira Música continúa

La presentación de Luciano Pereyra fue el segundo capítulo de Marcos Juárez Respira Música, una propuesta que reúne durante cuatro jornadas a reconocidos artistas nacionales.

Y la música no se detiene.

Este sábado continúa el festival con la presentación de Diego Torres, quien llegará a Marcos Juárez para protagonizar la tercera noche del ciclo.

La agenda tendrá su gran cierre el domingo 13 de septiembre con La Beriso, que se presentará en la Sociedad Italiana para ponerle el broche final a cuatro jornadas dedicadas a la música y al encuentro.

Con dos noches ya vividas, la respuesta del público volvió a demostrar la convocatoria de esta propuesta y el interés que genera en Marcos Juárez y toda la región.

Marcos Juárez sigue respirando música

La segunda noche dejó canciones cantadas a coro, emociones, risas y momentos inesperados que difícilmente quienes estuvieron presentes olviden.

Luciano Pereyra volvió a demostrar su capacidad para conectar con el público y convirtió su presentación en una noche que tuvo tanto de espectáculo como de encuentro.

Pero todavía queda mucho por vivir: este sábado es el turno de Diego Torres y el domingo llegará La Beriso para cerrar Marcos Juárez Respira Música.