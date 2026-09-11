Marcos Juárez Respira Música ya puso primera y tuvo un comienzo que dejó conformes a los organizadores. La primera noche del evento se vivió con una importante respuesta del público y un clima que, según destacaron desde la organización, superó las expectativas.

Tras el inicio del ciclo, Héctor Biagiotti, de HOB Producciones, expresó su satisfacción por el desarrollo de la primera jornada y destacó que todo se dio de manera muy positiva.

El productor señaló que fue una noche que salió prácticamente de acuerdo con lo esperado, aunque reconoció que no era sencillo imaginar que todos los aspectos del evento pudieran funcionar de una manera tan fluida.

“Estamos más que felices por la primera noche”, fue el balance de Biagiotti, quien también resaltó especialmente la energía del público y la buena predisposición que se pudo percibir durante la jornada.

Un comienzo que marca el camino

Para HOB Producciones, esta primera fecha significó un inicio contundente para una propuesta que continuará durante los próximos días con una agenda de grandes artistas.

Biagiotti destacó que el acompañamiento y la buena onda de la gente fueron protagonistas de la noche y se mostró esperanzado en que las próximas jornadas puedan mantener el mismo nivel.

La primera noche dejó así un balance positivo y renovó las expectativas para lo que viene en Marcos Juárez Respira Música 2026.

La agenda continúa

La programación seguirá durante el fin de semana con nuevos espectáculos Luciano Pereyra, Diego Torres, y La Beriso.

La ciudad ya comenzó a respirar música y, después de una primera noche que dejó buenas sensaciones, la expectativa crece para las próximas jornadas.