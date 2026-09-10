La ciudad de Marcos Juárez comienza a vivir desde este jueves una seguidilla de noches a puro espectáculo con una nueva edición de Marcos Juárez Respira Música, que reunirá durante los próximos días a reconocidos artistas nacionales.

El ciclo comienza hoy, jueves 10 de septiembre, con la presentación de Destino San Javier, dando inicio a una programación que continuará durante todo el fin de semana.

La agenda seguirá el viernes 11 de septiembre con Luciano Pereyra, mientras que el sábado 12 será el turno de Diego Torres. Las presentaciones forman parte de una propuesta que vuelve a poner a Marcos Juárez en el centro de la escena cultural y musical de la región.

La Beriso llega a Marcos Juárez

El gran cierre musical llegará el domingo 13 de septiembre, con la presentación de La Beriso, una de las bandas más convocantes del rock nacional.

El show está previsto para las 21 horas y marcará el cierre de esta serie de presentaciones en Marcos Juárez. La fecha ya figura confirmada en la agenda de la banda y en las plataformas de venta de entradas.

De esta manera, Marcos Juárez se prepara para cuatro jornadas consecutivas con propuestas musicales para distintos públicos, combinando folklore, pop, música popular y rock.

Una ciudad que vuelve a respirar música

Con una agenda de artistas de alcance nacional, Marcos Juárez Respira Música busca consolidarse como uno de los grandes acontecimientos culturales del año en la ciudad.

Desde esta noche, las luces, la música y el público serán protagonistas de un fin de semana que promete dejar imágenes y momentos para el recuerdo.

Las entradas se pueden conseguir presencialmente en la boletería de la Sociedad Italiana, sino a través de la página web alpogo.com

Marcos Juárez respira música y la fiesta comienza hoy.