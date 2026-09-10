Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país realizarán este jueves 10 de septiembre, a las 10, un toque simultáneo de sirenas para visibilizar una serie de reclamos dirigidos al Gobierno nacional.

La medida fue impulsada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina junto con las 29 federaciones provinciales. Desde el sector remarcaron que la protesta no implica un cese de actividades y que las guardias continuarán funcionando con normalidad.

El reclamo por los fondos establecidos por ley

Uno de los principales puntos de la protesta está relacionado con los recursos contemplados en la Ley Nacional 25.054. De acuerdo con lo expresado por las organizaciones que nuclean a los cuarteles, existe un monto superior a los $59.330 millones que permanece pendiente de ejecución y distribución, correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores.

Las federaciones sostienen que estos recursos tienen un destino específico determinado por la legislación y que, por ese motivo, no deberían ser considerados como una asistencia extraordinaria o una transferencia discrecional.

El planteo adquiere especial importancia para un sistema que depende de estos fondos para sostener equipamiento, infraestructura y distintos aspectos vinculados al funcionamiento de los cuarteles.

También reclaman cambios en otros puntos

El pedido de los bomberos incluye además una compensación económica por los servicios que prestan en rutas concesionadas.

A esto se suma el reclamo para que se aplique de manera completa la Ley de Fortalecimiento 27.629, particularmente en lo relacionado con el reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes y equipamiento.

Otro de los planteos apunta a facilitar y acelerar las operaciones de pago al exterior necesarias para incorporar vehículos de emergencia usados, una alternativa utilizada por numerosos cuarteles para renovar sus unidades operativas.

Más de 157 mil servicios durante 2026

La protesta se produce en un contexto de fuerte actividad del sistema bomberil argentino.

Según registros del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya se contabilizaron 157.229 servicios. De ese total, 94.536 correspondieron a emergencias, mientras que 62.639 fueron intervenciones programadas.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por más de 1.000 asociaciones y alrededor de 52.000 hombres y mujeres que desarrollan su tarea de manera voluntaria en distintos puntos del país.

Las cifras permiten dimensionar el nivel de presencia que tienen los bomberos voluntarios frente a situaciones de emergencia y en tareas preventivas y operativas.

Córdoba también se suma al sirenazo

En Córdoba, distintas organizaciones y cuarteles confirmaron su adhesión a la convocatoria nacional. De esta manera, las sirenas también se escucharán en diferentes localidades de la provincia este jueves a las 10.

Desde las federaciones aclararon que la protesta fue organizada de manera tal que no interfiera con la atención de emergencias.

Los cuarteles mantendrán sus guardias activas durante la jornada y, ante cualquier situación que requiera intervención, la respuesta operativa tendrá prioridad.

El sirenazo busca así visibilizar la situación económica y normativa que atraviesa el sistema de Bomberos Voluntarios y reclamar respuestas concretas para garantizar el funcionamiento de una estructura que presta servicios esenciales en todo el territorio argentino.