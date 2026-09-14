El gobernador Martín Llaryora desarrollará este lunes una nueva jornada de trabajo en el departamento Tercero Arriba, con una agenda que comenzará en Almafuerte y continuará por distintas localidades de la región.

La actividad se iniciará a las 10 horas en Almafuerte, donde el mandatario encabezará los festejos por el 114° aniversario de la ciudad, que tendrán como actividad central un desfile cívico, militar e institucional.

Posteriormente, Llaryora inaugurará una nueva sala del Jardín de Infantes Remedios de Escalada de San Martín, ejecutada con una inversión de 134 millones de pesos.

También se reconocerá a instituciones en el marco del programa TransFORMAR@Cba y se entregarán aportes de Fortec@Cba para fortalecer los entornos educativos.

Además, a través del programa Tecnopresente se entregarán computadoras a establecimientos educativos de Almafuerte y Río Tercero.

La agenda en Almafuerte incluirá también la inauguración de la primera etapa de la obra básica de saneamiento cloacal, que demandó una inversión de 7.149 millones de pesos y beneficiará a más de 13 mil habitantes.

Los trabajos permiten avanzar en la recolección y conducción de los efluentes cloacales para su posterior tratamiento y disposición final.

Recorrida por localidades del departamento

Por la tarde, el gobernador continuará su recorrido en Las Isletillas, donde inaugurará un destacamento de la Patrulla Rural y entregará un móvil cero kilómetro.

También se otorgarán beneficios del Banco de la Gente y fondos del programa Fortec@Cba para el IPEM N° 116. Asimismo, se anunciará financiamiento para la construcción de tres viviendas.

Luego, en Punta del Agua, Llaryora inaugurará Viviendas Semilla, con una inversión superior a los 109 millones de pesos.

La agenda contempla además la entrega de fondos de Fortec@Cba y netbooks para el anexo local del IPEM N° 116, junto con financiamiento para otras tres viviendas.

La recorrida seguirá por Pampayasta Sud, donde se entregarán créditos de libre disponibilidad del Banco de la Gente y se anunciará financiamiento para la construcción de viviendas.

Finalmente, en Pampayasta Norte, el gobernador entregará un móvil destinado al destacamento de la Patrulla Rural, créditos del Banco de la Gente y escrituras sociales gratuitas. También se anunciará financiamiento para la construcción de viviendas.