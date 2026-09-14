El oriundo de la ciudad de leones se consagró campeón de billar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio a la delegación nacional su primera medalla de oro.

Argentina ya tiene su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y llegó de la mano de Gustavo Torregiani.

El deportista argentino se quedó con el título en la competencia de billar, una disciplina que hace su estreno en estos Juegos como invitada, y abrió de la mejor manera la participación nacional.

Torregiani, campeón en el debut del billar

La competencia se lleva adelante en el Centro Español y Biblioteca Popular de Santa Fe, donde Torregiani logró imponerse y quedarse con el primer puesto.

Su consagración tiene un valor especial para la delegación argentina, ya que se convirtió en el primer medallista nacional de esta edición de los Juegos Suramericanos.

Además del logro personal, el campeonato permitió que Argentina celebre su primer oro en Santa Fe 2026.

Un estreno histórico para el billar

El torneo también quedará marcado por el debut del billar como disciplina invitada en los Juegos Suramericanos.

La incorporación de este deporte amplió la propuesta competitiva del evento y tuvo a un argentino como protagonista principal en su primera presentación.

Torregiani aprovechó la oportunidad y terminó en lo más alto del podio, dejando su nombre asociado a un momento histórico para el billar y para el deporte argentino.

El primer oro argentino ya tiene dueño

Con la victoria de Gustavo Torregiani, Argentina comenzó su participación en Santa Fe 2026 con una medalla dorada.

El campeonato conseguido en el billar representa así el primer oro de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 y marca un inicio destacado para el país en la competencia continental.