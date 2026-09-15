Una nueva familia de Marcos Juárez cumplió el sueño de acceder a su casa propia a través del Programa Municipal de Viviendas (PRO.MU.VI.).

La intendenta municipal, Sara Majorel, realizó la entrega de la vivienda N.º 262 del programa a Marcelo Inamorato y Maricel Romero, quienes recibieron las llaves de su nuevo hogar ubicado en Adolfo Porta 186, en barrio San José.

La entrega representa un nuevo paso para la familia, que inicia una nueva etapa con la posibilidad de contar con una vivienda propia.

Desde el municipio destacaron la continuidad del PRO.MU.VI. como una herramienta destinada a facilitar el acceso a la vivienda y acompañar a las familias de la ciudad en el proceso de construir su futuro.

Con esta nueva entrega, el programa alcanzó las 262 viviendas adjudicadas.