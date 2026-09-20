Una persona quedó atrapada en el interior de una vivienda ubicada al fondo de un terreno. Fue rescatada por Bomberos Voluntarios y trasladada de urgencia al hospital.

Un incendio se registró durante la mañana de este domingo en una vivienda ubicada en calle Rafael Núñez al 150, en Marcos Juárez, Córdoba. Una persona que se encontraba en el interior quedó atrapada y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

Foto: Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez

Una vivienda ubicada al fondo del terreno

De acuerdo con la información brindada por Federico Bainotti, uno de los jefes de Bomberos Voluntarios, el incendio se produjo en una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno donde existen varias construcciones.

“Sería una tercera o cuarta casa, digamos, en un mismo terreno”, explicó Bainotti al brindar los primeros detalles del operativo.

Una persona quedó atrapada

Al momento de la intervención de los bomberos, había una persona en el interior de la vivienda que no podía salir por sus propios medios.

Los integrantes del cuartel trabajaron para ingresar al inmueble y concretar el rescate. Una vez retirada del lugar, la persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica.

Por el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni se informó oficialmente su estado de salud.

Bomberos trabajaron en el lugar

El personal de Bomberos Voluntarios intervino para controlar el incendio y asegurar la zona.

Según explicó Bainotti, durante los primeros minutos del operativo todavía no contaban con información completa sobre la persona trasladada ni sobre las circunstancias precisas en las que se inició el fuego.

Se aguardan mayores precisiones para determinar el origen del incendio y conocer la evolución de la persona que fue trasladada al hospital.

Incendio en Marcos Juárez

El hecho generó la intervención de Bomberos Voluntarios durante las primeras horas de este domingo en Rafael Núñez al 150, donde se desarrolló el operativo de emergencia.