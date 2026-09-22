La Manija Primavera Session será este sábado 26 de septiembre desde las 21 en la Banda Municipal Cesanelli, con folklore, música en vivo, danza y artistas invitados.

Marcos Juárez se prepara para una nueva noche de música y folklore. Este sábado 26 de septiembre, desde las 21, llega La Manija Primavera Session, una edición especial de Peña La Manija que reunirá artistas, bailarines y músicos en la Banda Municipal Cesanelli.

La propuesta tendrá como protagonistas a Agustina Banegas, Ale Bollatti – La Folklórica, el Grupo de Danzas Posta Espinillos y La Fragua Criolla, además de invitados especiales.

También serán parte de la noche Marijó Payero, Mayco Castro, Giuli Ricciardi, Brian Bessone y Diego Sartori.

La conducción estará a cargo de Paloma y Diego.

La entrada tiene un valor de $12.000 y ya se pueden realizar reservas anticipadas al 3472 550776.

La Manija: una peña que apuesta al encuentro

Pero La Manija no se limita a esta edición. El proyecto nació como un encuentro folklórico que busca recuperar el espíritu festivo de las peñas tradicionales y combinarlo con una propuesta cultural moderna y convocante.

La idea es generar un espacio donde la música, la amistad y la cultura popular sean protagonistas, con artistas en vivo, danza, gastronomía típica y un ambiente pensado para compartir.

Según la presentación del proyecto, cada edición reúne a cientos de personas y busca convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan del folklore, pero también para nuevos públicos.

La iniciativa reúne además a músicos locales y artistas reconocidos, al tiempo que genera un espacio para nuevos talentos.

Música, danza y gastronomía

La experiencia de La Manija está pensada para disfrutar durante toda la noche.

Cada edición contempla shows musicales en vivo, conducción y animación, amplificación profesional y un espacio gastronómico.

A esto se suma una estrategia de difusión que incluye redes sociales, medios locales, flyers digitales y cartelería, con presencia de la propuesta antes, durante y después de cada encuentro.

El objetivo es que la peña sea mucho más que una sucesión de espectáculos: que exista un espacio para escuchar música, bailar, comer, compartir y encontrarse.

¿Quiénes participan de La Manija?

El público identificado por la organización está compuesto principalmente por jóvenes y adultos de entre 25 y 55 años, amantes de la música folklórica, grupos de amigos y familias jóvenes.

También se trata de un público que participa activamente del consumo de gastronomía y bebidas durante el evento.

Esa característica genera además posibilidades de participación para marcas, comercios y emprendimientos vinculados con gastronomía, bebidas, indumentaria, servicios y diferentes actividades comerciales.

Una propuesta abierta a marcas y comercios

La Manija también contempla diferentes alternativas para que empresas y comercios puedan acompañar el desarrollo del evento.

Entre ellas se encuentra el Sponsor Gaucho, con un valor informado de $50.000, que incluye logo en la placa de auspiciantes, mención en redes sociales, presencia en pantalla o cartelería durante el evento y una mención general durante la conducción.

También está el Sponsor Manija, categoría principal, cuyo valor informado es de $120.000. Incluye logo destacado en las placas de difusión, mención en redes sociales, banner o cartel dentro de la sala, menciones de los conductores durante la noche y dos entradas de cortesía.

Además, la organización acepta canjes comerciales relacionados con bebidas, alimentos, sonido o iluminación, material gráfico, premios o sorteos.

Todo listo para La Manija Primavera Session

La próxima edición ya tiene fecha, horario, lugar y artistas confirmados.

La Manija Primavera Session será este sábado 26 de septiembre, desde las 21, en la Banda Municipal Cesanelli.

La noche contará con Agustina Banegas, Ale Bollatti – La Folklórica, Grupo de Danzas Posta Espinillos y La Fragua Criolla, junto a los invitados anunciados por la organización.

Los datos del evento

📅 Sábado 26 de septiembre

🕘 21 horas

📍 Banda Municipal Cesanelli

🎟️ Entrada: $12.000

🎤 Animan: Paloma y Diego

🎶 Line up: Agustina Banegas, Ale Bollatti – La Folklórica, Grupo de Danzas Posta Espinillos, La Fragua Criolla + invitados

📲 Reservas anticipadas: 3472 550776

Para consultas, la organización también dispone del correo [email protected].

Una noche para disfrutar del folklore, la música y la danza, y volver a encontrarse alrededor de una de las expresiones más tradicionales de nuestra cultura popular.