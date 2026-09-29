La campaña comienza el lunes y está dirigida principalmente a mujeres mayores de 37 años sin cobertura de salud

En el marco de Octubre Rosa, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Marcos Juárez llevará adelante una campaña destinada a facilitar el acceso a controles y estudios preventivos.

A partir del lunes, desde las 7 h, las vecinas podrán acercarse al centro de salud más cercano para solicitar un turno y realizarse los estudios correspondientes.

¿Quiénes tienen prioridad?

La campaña establece como principales destinatarias a mujeres que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Mayores de 37 años .

. Sin cobertura de salud.

Que no cuenten con un control anual reciente.

Turnos únicamente los lunes

Desde la Municipalidad informaron que los cupos son limitados y que los turnos para acceder a los estudios se otorgarán únicamente los días lunes.

Las vecinas interesadas deberán acercarse al centro de salud más cercano para solicitar su turno.

En ese mismo lugar recibirán toda la información y el asesoramiento necesario sobre los estudios que se realizarán durante la campaña.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Según informó el municipio, durante el mes de noviembre se comunicarán los resultados obtenidos a todas las mujeres que participen de la campaña.

Octubre Rosa: la importancia de los controles

La iniciativa busca promover la prevención y el acceso a controles de salud, especialmente entre mujeres que no cuentan con cobertura médica o que no realizaron recientemente su control anual.

Desde la Municipalidad de Marcos Juárez invitan a las vecinas a aprovechar esta campaña y priorizar los controles a tiempo.

Octubre Rosa vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención y de la detección temprana del cáncer de mama.