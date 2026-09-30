Pedro Wallace: director de Marcos Juárez filma en Ushuaia

El realizador oriundo de Marcos Juárez dirige “No me dejes conmigo”, un largometraje de ficción que se rueda en Ushuaia con actores de Buenos Aires y estudiantes que participan activamente del proyecto.

Pedro Wallace, director de Marcos Juárez, atraviesa una nueva etapa de su carrera audiovisual en Ushuaia, donde dirige No me dejes conmigo, un largometraje de ficción que combina cine, formación y trabajo colectivo.

La película es una comedia romántica que cuenta la historia de Martín y Magali, una pareja que se conoce en Ushuaia y cuya historia se desarrolla a lo largo de 15 años.

El proyecto tiene además una particularidad: los estudiantes de una escuela técnica participan activamente del rodaje y ocupan diferentes cargos y áreas dentro de la producción de la película.

Una película que también es una experiencia educativa

Wallace vive en Ushuaia desde febrero de 2024 y actualmente trabaja principalmente en la docencia. Tiene casi 41 horas de clases distribuidas en tres colegios vinculados con la comunicación, el audiovisual, las disciplinas multimediales y las artes visuales.

Uno de esos establecimientos es el Colegio Provincial Ernesto Sábato, una escuela técnica donde los estudiantes realizan un séptimo año y se reciben como técnicos multimediales.

Este año, un proyecto que reúne tres materias propone que los alumnos sean parte de un rodaje y ocupen diferentes cargos y áreas técnicas dentro de una película.

De esta manera, No me dejes conmigo se convirtió también en una experiencia de formación, en la que los estudiantes pueden poner en práctica conocimientos vinculados con el mundo audiovisual.

Estudiantes participan del rodaje en Ushuaia

A los alumnos del Colegio Provincial Ernesto Sábato se sumaron además dos pasantes de la Escuela Julio Verne, institución donde Wallace también trabaja como docente.

Las estudiantes tienen interés en estudiar medios y, como parte de su formación, deben realizar pasantías. En este caso, sus prácticas se desarrollan durante los rodajes de la película.

La primera semana de filmación terminó recientemente. Durante esas jornadas llegó desde Buenos Aires Maximiliano Zago, uno de los protagonistas, para grabar distintas escenas de la película.

Entre ellas estuvieron las escenas correspondientes a su personaje, su nueva pareja y su padre.

En noviembre está prevista una segunda semana de rodaje. En esa oportunidad volverá a participar Zago y también se sumará Verónica Intile.

Con esa segunda etapa está previsto completar todo el material de la película para luego comenzar con la edición y la posproducción.

“No me dejes conmigo”: una historia adaptada a Ushuaia

El proyecto llegó a Wallace en 2023, después del estreno de Las Preñadas.

Maximiliano Zago había visto aquella película y se contactó con el director para acercarle un guion que quería producir. Desde el comienzo del proyecto también estaba vinculada Verónica Intile, quien participó en el desarrollo del guion.

Cuando Wallace se radicó en Ushuaia, tomó la historia que había recibido y la transformó para darle una impronta más local, aprovechando las locaciones y las situaciones propias de la ciudad.

No me dejes conmigo es un proyecto de escala pequeña, con dos protagonistas y una historia íntima que permite desarrollar el rodaje de manera independiente.

Una producción independiente en un contexto complejo

El largometraje fue seleccionado a finales de 2024 en un laboratorio de proyectos audiovisuales. Esa instancia permitió potenciar el proyecto y avanzar hacia la posibilidad concreta de realizarlo.

Wallace explicó que la película se desarrolla en un contexto complejo para la producción audiovisual argentina, marcado por la falta de fondos para este tipo de proyectos.

En ese escenario, el rodaje se sostiene con el acompañamiento de docentes, estudiantes, instituciones, actores y diferentes sectores vinculados con el ámbito audiovisual de Tierra del Fuego.

El proyecto cuenta con el apoyo de TD Films, el área audiovisual de la provincia de Tierra del Fuego, además del acompañamiento de distintos medios, espacios e instituciones de Ushuaia y la provincia.

Pedro Wallace también trabaja en producción audiovisual

Además de dirigir No me dejes conmigo, Pedro Wallace trabaja en una productora cinematográfica de Ushuaia llamada Perro Yagán, donde participa como productor de otra película.

Su actividad profesional combina actualmente la dirección, la producción y la docencia, con una fuerte vinculación con la comunicación, el audiovisual, las artes visuales y las disciplinas multimediales.

La intención es que No me dejes conmigo pueda terminar su etapa de edición y posproducción durante el próximo año y luego iniciar un recorrido por festivales y concretar su estreno.

Para Wallace, uno de los aspectos centrales del proyecto está en la posibilidad de trabajar junto a los estudiantes y brindarles herramientas concretas dentro de una experiencia real de producción cinematográfica.

“Lo más interesante es trabajar con los alumnos y trabajar en equipo, y que adquieran herramientas que, de otra forma, es un poco imposible”, explicó.

Así, desde Ushuaia, Pedro Wallace, director de Marcos Juárez, continúa desarrollando su carrera audiovisual y participa de una experiencia que vincula cine, educación y formación profesional.