La docuserie reconstruye la historia de la ciudad desde la Posta del Espinillo, en 1863, y reúne investigación histórica, producción audiovisual, arte e inteligencia artificial. La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la UPC acompañó la iniciativa.

Este miércoles por la noche se presentó oficialmente “Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez”, un Proyecto Documental Audiovisual que propone recuperar la memoria colectiva y la identidad local a través de una producción que combina historia, arte, educación y nuevas tecnologías.

La presentación se realizó en el marco de una iniciativa que reconstruye la historia de Marcos Juárez desde los tiempos de la Posta del Espinillo, en 1863, hasta la consolidación de la ciudad.

La propuesta se desarrolla bajo el concepto “Memoria, Arte e Inteligencia Artificial” y busca acercar la historia local a las nuevas generaciones mediante un formato audiovisual.

Una producción que recupera la historia de Marcos Juárez

El proyecto cuenta con el trabajo del profesor e historiador Héctor Decándido, responsable de la investigación histórica, el análisis documental de archivos y la elaboración del guion narrativo de la docuserie.

Su participación permitió articular la investigación histórica con la producción audiovisual, el arte local y las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para la reconstrucción de distintos aspectos de la historia de la ciudad.

El objetivo es que la producción no quede solamente como un contenido audiovisual, sino que pueda convertirse en un registro histórico, educativo y tecnológico disponible para escuelas, bibliotecas y archivos.

La participación de la Sede Regional de la UPC

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) acompañó el proyecto como parte de las acciones de vinculación con la comunidad.

La participación de la Universidad busca fortalecer los vínculos entre el conocimiento, la educación, la cultura y el territorio, acompañando iniciativas que recuperan la identidad y el patrimonio de Marcos Juárez.

El proyecto cuenta con el aval institucional de la Secretaría de Vinculación Regional de la UPC, otorgado mediante la Disposición N.º 10, y se desarrolla en el marco de la política de vinculación de la Universidad establecida mediante la Resolución Rectoral N.º 148/2025.

Estudiantes de Diseño Gráfico, protagonistas

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la participación de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”.

Los estudiantes colaboraron en el desarrollo del brochure institucional, participaron en la formulación de entrevistas y también fueron parte de la producción audiovisual como extras de la docuserie.

De esta manera, los conocimientos adquiridos durante su formación pudieron trasladarse a una producción vinculada directamente con la historia y la identidad de la comunidad.

Universidad, comunidad y territorio

La participación de la UPC en esta iniciativa se enmarca en una política institucional orientada a fortalecer la presencia de la Universidad Provincial de Córdoba en las distintas regiones.

En ese contexto, la conformación del Consejo Intersectorial Regional del Departamento Marcos Juárez, mediante la Resolución Rectoral N.º 0189/2026, constituye un espacio de articulación entre la Universidad, instituciones, sectores productivos y gobiernos locales.

A través de la Sede Regional, la UPC acompaña proyectos que surgen en el territorio y que permiten vincular la formación universitaria con las necesidades y propuestas de la comunidad.

Una mirada al pasado con herramientas del presente

“Los Orígenes de la Ciudad de Marcos Juárez” propone recuperar la historia local desde una perspectiva contemporánea, utilizando recursos audiovisuales y tecnológicos para acercarla a nuevos públicos.

La presentación de la docuserie representa además una articulación entre Universidad, gobierno local, historiadores, artistas, estudiantes y distintos actores de la comunidad.

La iniciativa busca preservar ese trabajo como parte del patrimonio histórico y cultural de Marcos Juárez, generando un material que pueda ser consultado por las próximas generaciones.