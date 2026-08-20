Este jueves comenzaron las tareas preparatorias para la pavimentación de calle Lavalle, en el tramo comprendido entre Belgrano y el inicio del barrio Puerto de Palos, en Marcos Juárez.

Durante la mañana de este jueves comenzaron los trabajos previos a la pavimentación de calle Lavalle, una obra que contempla la intervención del tramo comprendido entre calle Belgrano y el comienzo del barrio Puerto de Palos.

Desde las primeras horas del día, maquinaria pesada comenzó a trabajar en el sector, dando inicio a las tareas preparatorias necesarias para avanzar posteriormente con la pavimentación.

Maquinaria pesada en calle Lavalle

Los trabajos iniciados esta mañana forman parte de la etapa previa de la obra y permitirán preparar el sector para la ejecución del pavimento.

La presencia de maquinaria pesada desde temprano marca el comienzo de una intervención que busca mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura vial de este sector de Marcos Juárez.

La obra llegará hasta Puerto de Palos

La intervención prevista sobre calle Lavalle se extenderá desde Belgrano hasta el comienzo del barrio Puerto de Palos, generando una nueva conexión pavimentada hacia ese sector de la ciudad.

Por el momento, las tareas corresponden a la etapa preparatoria. La pavimentación será la instancia siguiente una vez finalizados estos trabajos.