Los festejos previstos para este domingo en Marcos Juárez fueron postergados debido a la inestabilidad climática y a las condiciones actuales del predio.

La decisión fue tomada pensando especialmente en los niños y las familias, con el objetivo de que puedan disfrutar del encuentro de la mejor manera y en un entorno seguro.

El clima y el estado del predio

Las condiciones climáticas previstas para la jornada hacen que el predio no se encuentre actualmente en las mejores condiciones para garantizar la seguridad eléctrica y el resguardo de los niños y las familias.

Por este motivo, desde la organización consideraron que lo más responsable es postergar las actividades previstas para este domingo hasta contar con las condiciones adecuadas.

La seguridad es una prioridad

Desde la organización remarcaron que la seguridad de los niños y las familias es una prioridad.

La intención es que el encuentro pueda desarrollarse al aire libre y en las mejores condiciones, permitiendo que los más chicos disfruten de una verdadera celebración junto a sus familias.

Próximamente se anunciará la nueva fecha

Por el momento, no se informó cuándo se realizarán los festejos.

La organización comunicó que próximamente anunciará la nueva fecha para llevar adelante las actividades previstas.

Las familias deberán estar atentas a los canales oficiales para conocer cuándo se reprogramará la celebración.