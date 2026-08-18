La Universidad Provincial de Córdoba realiza este 18 y 19 de agosto sus primeras elecciones universitarias. En la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” se podrá votar en horario vespertino.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) vive este martes 18 de agosto una jornada histórica: comenzaron sus primeras elecciones universitarias de autoridades, un proceso que marca una nueva etapa en la vida institucional de la Universidad y también tiene como protagonista a la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”.

Durante el 18 y 19 de agosto, estudiantes, docentes, graduados y graduadas participan de un proceso electoral que busca consolidar la participación y la representación de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno de la UPC.

Qué se elige en las primeras elecciones de la UPC

En estas elecciones universitarias se votan distintos cargos y representantes de la estructura institucional de la Universidad Provincial de Córdoba.

La comunidad universitaria participa en la elección de:

Rector/a y Vicerrector/a de la UPC.

Decanos/as y Vicedecanos/as de las distintas Facultades.

Representantes del Consejo Superior.

Representantes de los Consejos Directivos.

En el caso de las Sedes Regionales, como la de Marcos Juárez, en esta primera instancia electoral se elegirán las autoridades rectorales.

Elecciones UPC en Marcos Juárez: cuándo y dónde votar

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” forma parte de este proceso histórico y tendrá sus propias jornadas de votación durante el martes 18 y miércoles 19 de agosto.

Los horarios establecidos para votar en Marcos Juárez son:

Martes 18 de agosto: de 19:00 a 22:00 horas.

Miércoles 19 de agosto: de 19:00 a 21:30 horas.

El voto es presencial, personal, obligatorio y secreto.

Para participar, quienes estén habilitados deberán concurrir con su DNI físico y consultar previamente el padrón electoral para conocer la mesa que les corresponde.

Un momento histórico para la Universidad Provincial de Córdoba

Las primeras elecciones universitarias representan un paso significativo en el crecimiento institucional de la UPC. La posibilidad de elegir autoridades y representantes permite fortalecer los mecanismos de participación y avanzar en la construcción de una comunidad universitaria cada vez más democrática.

Para la Sede Regional Marcos Juárez, formar parte de esta jornada significa acompañar un proceso que trasciende lo electoral y que contribuye a consolidar la identidad de la Universidad en el territorio.

La participación de estudiantes, docentes y graduados es, en este sentido, parte fundamental de una nueva etapa para la institución.

La participación como protagonista de esta nueva etapa

Las elecciones universitarias de la UPC abren un nuevo capítulo en la historia de la institución y ponen en el centro a su comunidad.

El voto, la participación y la pluralidad de voces forman parte de la construcción de una Universidad Provincial de Córdoba pública, democrática y comprometida con la educación.

Desde la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” convocan a la comunidad universitaria a participar de estas primeras elecciones y ser parte de un acontecimiento que quedará marcado en la historia institucional de la UPC.