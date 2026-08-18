Los festejos organizados por el Municipio reunieron a niños y familias con más de 20 inflables, kermés, actividades recreativas, emprendimientos locales y el esperado show de Topa.

Marcos Juárez vivió una jornada especial por el Día del Niño, con una propuesta organizada por el Municipio que reunió a niños y familias para disfrutar de una tarde al aire libre.

Según informó la Municipalidad de Marcos Juárez, la celebración contó con juegos, música, actividades recreativas y distintas propuestas de entretenimiento pensadas especialmente para los más chicos.

La jornada se desarrolló con una amplia participación de familias y tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación del reconocido artista infantil Topa.

Más de 20 inflables, kermés y actividades

La propuesta incluyó más de 20 inflables, una kermés y diferentes actividades recreativas para que los niños pudieran disfrutar durante la tarde.

Además, participaron microemprendedores locales, que tuvieron su espacio dentro de la celebración y acompañaron una jornada que tuvo como eje el encuentro y la diversión en familia.

La variedad de propuestas permitió que los chicos pudieran disfrutar de distintas actividades a lo largo de la jornada, mientras las familias compartieron un momento de recreación al aire libre.

Topa hizo cantar y bailar a grandes y chicos

A las 16 horas llegó uno de los momentos más esperados de los festejos. Topa subió al escenario y durante más de una hora brindó su espectáculo para el público presente.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, el artista hizo cantar, bailar y divertirse a los niños y sus familias, convirtiéndose en el protagonista del espectáculo central de la celebración.

Su presentación puso el cierre artístico a una tarde que tuvo diferentes propuestas destinadas a celebrar el Día del Niño en la ciudad.

El agradecimiento a las familias

Desde la Municipalidad de Marcos Juárez agradecieron especialmente a las familias y a los niños que participaron de la celebración, destacando el comportamiento durante el desarrollo de las actividades.

También reconocieron el trabajo de las distintas áreas municipales que participaron en la organización y puesta en marcha del festejo.

La jornada permitió que cientos de chicos pudieran disfrutar de juegos, música y espectáculos junto a sus familias, en una propuesta que tuvo como objetivo celebrar el Día del Niño y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

Una tarde dedicada a los más chicos

Con juegos, inflables, kermés, emprendimientos locales y el espectáculo de Topa, los festejos del Día del Niño en Marcos Juárez ofrecieron una variada propuesta para compartir en familia.

La celebración dejó como principal protagonista a la niñez y cerró con música, baile y entretenimiento para quienes se acercaron a disfrutar de la jornada.