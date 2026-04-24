Una respuesta desde el IPET 51 de Marcos Juárez

En medio de la preocupación por episodios recientes vinculados a amenazas en ámbitos educativos, estudiantes del IPET 51 Nicolás Avellaneda de Marcos Juárez decidieron involucrarse y actuar. A través del Centro de Estudiantes, pusieron en marcha una iniciativa para generar conciencia y desalentar este tipo de conductas.

Felipe Varela, presidente del Centro, explicó cómo surgió la idea: “Lo hicimos a conciencia porque veíamos una problemática muy fuerte en Marcos Juárez, que muchos lo hacían como joda, y no es joda, la verdad”.

El objetivo: una escuela segura para todos

Desde la institución sostienen que la escuela debe ser un espacio de tranquilidad, donde cada alumno pueda estudiar sin temor. La preocupación no es ajena: el propio establecimiento fue escenario de una de estas situaciones.

En ese sentido, Varela fue contundente: “Es algo que no está bueno, genera miedo y trae problemas de justicia que no hacen falta, porque la escuela tiene que ser un ambiente seguro”.

Un video con impacto para cambiar la mirada

Como parte de la campaña, los estudiantes crearon un video con un mensaje claro. Se inspiraron en contenidos que circulaban en redes —algunos en tono de broma para evitar clases—, pero decidieron darle un giro y utilizar ese formato para concientizar.

“El video lo hicimos tomando esa idea, pero para dar otro mensaje, otro punto de vista”, explicó el estudiante, y agregó: “La verdad que salió bien, tuvo muy buenos resultados y la gente se puso de acuerdo con lo que planteamos”.

La iniciativa que ya se replica en la región

El alcance del mensaje fue más allá de Marcos Juárez. Centros de estudiantes de localidades cercanas como General Roca, Leones y Tortugas mostraron interés en replicar la propuesta.

Según relató Varela: “El video llegó a otros lugares, a centros de estudiantes de otras ciudades que querían hacer la idea porque les pareció muy copada”.

Un llamado a reflexionar sobre la convivencia

La campaña también pone sobre la mesa otros temas que atraviesan la vida escolar, como el bullying, el maltrato y la desigualdad.

Para cerrar, el presidente del Centro dejó un mensaje claro: “Es hora de cuidarnos y no hacer esto. La escuela tiene que ser un lugar donde podamos estar tranquilos y estudiar”.