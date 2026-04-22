“Traer a Carolina es un lujo que me debía”

Con más de 40 años dedicados a difundir el tango, Ubaldo Margaria no esconde la emoción al hablar del próximo espectáculo en Marcos Juárez.

—¿Qué representa la llegada de Carolina Minella a la ciudad?

—“Para mí es un lujo. Es una artista de primerísimo nivel, de calle Corrientes, con una formación impresionante. Nació en Los Surgentes, tiene raíces en nuestra región, pero hizo su carrera en Buenos Aires y en el mundo. Traerla por primera vez a Marcos Juárez es algo que quería hacer hace tiempo”.

“Es una artista completa, no solo de tango”

—¿Cómo describirías su propuesta artística?

—“Carolina es mucho más que tango. Es cantante, actriz, compositora. Ha trabajado con figuras como Patricia Sosa y Amelita Baltar, ha girado por Europa y Latinoamérica. Además canta jazz, bossa nova, hasta en francés. Es una artista muy fina arriba del escenario”.

Ubi destaca también sus logros: “Ganó el Premio Gardel en 2018 como mejor cantante de tango y tuvo más nominaciones. Eso habla de su nivel”.

“El show es íntimo, pensado para disfrutar de verdad”

—¿Cómo será el espectáculo?

—“Se llama ‘El último café’ y va a ser en Álvarez Restobar, el 9 de mayo a las 21:30. Es un formato íntimo, para 80 u 85 personas. Eso permite otra conexión con el público, más cercana, más real. Venimos muy bien con la venta, la gente está respondiendo”.

“Es una despedida después de muchos años”

—El nombre del show tiene un significado especial…

—“Sí, totalmente. ‘El último café’ no es solo un título, es una decisión. Es el cierre de una etapa como productor de espectáculos de tango. Fueron más de 40 años de trabajo, de esfuerzo, de apostar por un género que muchas veces cuesta”.

—“El tango es resistido, aunque no debería ser así. Siempre hay que esperar mucho la respuesta del público. Y llega un momento en el que uno también quiere dedicar el tiempo a otras cosas”.

“Me llevo más satisfacciones que pérdidas”

—¿Qué balance hacés de todos estos años?

—“Si hablamos de lo económico, a veces las pérdidas fueron más que las ganancias. Pero en lo personal, me llevo muchísimo. He cumplido sueños, he traído grandes artistas, he compartido momentos únicos con la gente”.

—“También hubo sacrificios, cosas que uno deja en el camino y no recupera. Por eso esta decisión. Pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo”.

“Será una noche especial para Marcos Juárez”

—¿Qué le dirías al público que está dudando en ir?

—“Que no se lo pierdan. No es un show más. Es una artista de nivel internacional en un formato íntimo, acá en Marcos Juárez. Y además, es una despedida. Tiene un valor emocional muy grande”.

Con “El último café”, Ubaldo Margaria no solo presenta un espectáculo, sino que cierra una etapa marcada por la pasión, el esfuerzo y el amor por el tango. Una noche que promete emoción, música de calidad y un significado especial tanto para el productor como para el público.