Vacunación y adopción en un mismo espacio

En el marco de la celebración del Día del Animal, la Municipalidad de Marcos Juárez organizará una jornada abierta a la comunidad que combinará adopción responsable y vacunación antirrábica gratuita.

La actividad se llevará a cabo el próximo 29 de abril, con el objetivo de promover el cuidado de las mascotas y fomentar la tenencia responsable en la ciudad.

Lugar y horario

El encuentro tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal, en el horario de 14:00 a 17:30.

Durante esa franja, los vecinos podrán acercarse con sus animales para recibir la vacuna antirrábica, una medida clave para la prevención de enfermedades.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la Secretaría de Salud local destacaron que la propuesta está pensada para que todas las familias puedan participar, acercándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además de la vacunación, la jornada será una oportunidad para quienes estén pensando en sumar una mascota a su hogar, promoviendo la adopción consciente.