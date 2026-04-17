La intendente Sara Majorel recibió a la directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, en un encuentro clave para el desarrollo económico local y regional.

Encuentro con foco en la producción y la industria

La intendente Sara Majorel mantuvo una reunión con Rosana Nardi, directora general de AgroActiva, en el marco de la próxima edición de la reconocida muestra agroindustrial.

En el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados a la realidad del sector productivo, tanto a nivel local como regional y nacional. La conversación giró en torno al rol central que cumple la industria en el crecimiento económico y social, destacando su impacto directo en el desarrollo de las comunidades.

AgroActiva, un espacio clave para generar oportunidades

Uno de los puntos más importantes abordados fue el valor de este tipo de exposiciones, que funcionan como espacios de encuentro entre actores del sector, promoviendo vínculos, intercambios y nuevas oportunidades de negocio.

En ese sentido, AgroActiva vuelve a posicionarse como un escenario estratégico para potenciar la actividad económica, reunir a referentes del agro y mostrar las últimas innovaciones del sector.

Invitación formal a la edición 2026

Durante la reunión, Nardi extendió formalmente la invitación para participar de la próxima edición de AgroActiva, que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio.

El evento, considerado uno de los más importantes del país en materia agroindustrial, reunirá a miles de visitantes, empresas y productores, consolidándose una vez más como un punto de referencia para el desarrollo del sector.