Una importante complicación en el tránsito se registra en la intersección de Juan B. Justo y Mansilla debido a la rotura de un caño de agua. El inconveniente generó un hundimiento en la calzada y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona.

Cómo es el corte y qué calles están afectadas

El corte afecta principalmente a la calle Mansilla en dirección sur desde Juan B. Justo, donde el paso permanece totalmente interrumpido.

Además, sobre Juan B. Justo también hay restricciones: la mano sur —la que va de oeste a este— se encuentra cortada a la altura de San Lorenzo.

Sin embargo, no todo el tránsito está detenido. Quienes circulan por el sector norte, tras cruzar el paso a nivel, pueden girar sin inconvenientes hacia ambos lados sobre Juan B. Justo, lo que permite cierta fluidez en la zona.

Trabajos en marcha y demoras previstas

Personal de la cooperativa Sudeste, desde hoy se encontrarán trabajando en el lugar para reparar el caño dañado.

Según se informó, las tareas podrían extenderse al menos hasta horas de la tarde, dependiendo de la complejidad de la reparación.

Reclamos por falta de información previa

Durante varios días, vecinos y conductores advirtieron la presencia de un cono de señalización en el lugar, pero sin información clara sobre qué estaba ocurriendo ni cuál sería la solución.

La falta de precisiones por parte de la concesionaria del servicio de agua generó incertidumbre y reclamos, que hoy se suman a las complicaciones por el corte y los desvíos.

Recomendación para circular

Ante este escenario, se recomienda a los conductores evitar la zona o circular con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para prevenir accidentes y facilitar las tareas de reparación.