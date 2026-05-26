La iniciativa busca fortalecer la articulación entre la academia, los gobiernos locales, el sector productivo y las instituciones de la región para atender las necesidades del sudeste cordobés.

La Universidad Provincial de Córdoba llevó adelante la constitución oficial del Consejo Intersectorial del Departamento Marcos Juárez, en el marco del programa UPC Federal, consolidando un espacio de articulación pública, privada y académica orientado al desarrollo regional.

El encuentro se realizó el 21 de mayo de 2025 y fue presidido por la rectora Julia Oliva Cúneo, junto a autoridades universitarias, representantes de gobiernos locales y referentes de distintos sectores productivos, educativos y sociales del sudeste cordobés.

Un espacio con fuerte anclaje territorial

El Consejo Intersectorial del Departamento Marcos Juárez tiene como objetivo generar un canal permanente de diálogo entre la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” y los actores estratégicos de la región, garantizando que la agenda universitaria responda a las problemáticas y oportunidades concretas del territorio.

La iniciativa se enmarca en la misión institucional de la UPC de ampliar el acceso a la educación universitaria y fortalecer la vinculación entre la academia y las comunidades del interior provincial.

Además, forma parte de una red de Consejos Intersectoriales que la universidad viene impulsando en distintas regiones de la provincia, con eje en el desarrollo académico, social y productivo.

Autoridades presentes

Participaron del encuentro autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba, entre ellas el vicerrector Daniel Artaza; el secretario de Coordinación y Asuntos Legales, Juan Valfré; la secretaria de Vinculación Regional, Viviana Fernández; y la directora general normalizadora de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”, Mariela Alejandra Vico.

También estuvieron presentes el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria de Córdoba, Germán Font, y la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel.

La sede regional contó además con la participación de Lorena Scarafoni, Alejandra Gómez, Adriana Villarruel, Anabella Ghigo y Danilo Cantone, integrantes del equipo institucional.

La oferta académica en el sudeste cordobés

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” cuenta actualmente con carreras universitarias de grado y pregrado destinadas a estudiantes del sudeste cordobés.

Entre las propuestas académicas se encuentran:

Licenciatura en Administración de Empresas, con título intermedio de Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial.

Licenciatura en Administración de Empresas en el anexo Monte Buey.

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad.

Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico.

Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack, dictada en el anexo Cruz Alta.

Una universidad con presencia regional

La Universidad Provincial de Córdoba fue creada en 2007 mediante la Ley Provincial Nº 9375/07 con el objetivo de desarrollar educación superior universitaria con arraigo territorial y compromiso social.

A través de la Secretaría de Vinculación Regional y del programa UPC Federal, la institución continúa expandiendo su presencia en el interior provincial mediante sedes regionales que trabajan articuladamente con sus comunidades.

Desde la universidad destacaron que el nuevo Consejo Intersectorial permitirá generar oportunidades concretas para abordar problemáticas locales de manera integral, consolidando el rol de la educación universitaria como motor de desarrollo académico y social en el territorio.