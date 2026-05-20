El Centro de Convenciones Córdoba se prepara para recibir a miles de emprendedores, innovadores y líderes del sector en el Emprende Day, el evento más importante del año dedicado a potenciar ideas, conectar talentos y abrir nuevas oportunidades de negocio.

La jornada se desarrollará el próximo 24 de julio, desde las 14.30, y es organizada por Córdoba Emprendedora, programa articulado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, con el apoyo de la Fundación Banco de Córdoba.

Con una agenda repleta de conferencias, talleres y networking, esta edición promete ser un punto de inflexión para quienes buscan transformar sus proyectos.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Bárbara Anderson, periodista, escritora y activista por los derechos de las personas con discapacidad; y Sofía Contreras, mentora e impulsora del crecimiento de startups y cofundadora de Chicas en Tecnología.

Además, habrá un panel especializado con referentes en liderar negocios con triple impacto, como lo son Lucas Recalde, director Gerente de 3C Construcciones, y Verónica Ravarotto, cofounder de Hilanda Sustentable.

Y también espacios de vinculación y stands informativos sobre créditos, y distintas herramientas claves para profesionalizarse.

En los próximos días, se conocerá el resto de la grilla.

Cómo participar del Emprende Day

El encuentro es con entrada gratuita, pero los cupos son limitados. Quienes deseen ser parte podrán hacerlo completando el formulario de inscripción en la web https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/emprende-day/

Córdoba Emprendedora impulsa la consolidación del sector emprendedor como generador de empleo y riqueza social a través de herramientas como mentoreo, capacitaciones, financiamiento, visibilización y propuestas de vinculación.