La obra de pavimentación sobre calle Lardizábal ya fue finalizada y quedó oficialmente habilitada al tránsito, mejorando la circulación y conectividad en ese sector de la ciudad.

Los trabajos comprendieron dos cuadras donde previamente se realizaron tareas de preparación del suelo, nivelación y posterior hormigonado, permitiendo ahora una circulación más segura y ordenada para vecinos y vehículos.

La intervención forma parte del plan de mejoras urbanas que viene llevando adelante el Municipio en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la infraestructura vial y brindar mejores condiciones de transitabilidad.

Cabe recordar que la obra había comenzado semanas atrás y contemplaba la pavimentación de dos cuadras de calle Lardizábal.