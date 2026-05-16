La propuesta impulsada por el Gobierno de Córdoba se desarrollará este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Club Villa Argentina, con acceso gratuito a asesoramiento, salud y servicios para vecinos y emprendedores.

Marcos Juárez será sede de una nueva edición del programa provincial

La ciudad de Marcos Juárez recibirá este fin de semana una nueva edición de “Córdoba Cerca Tuyo”, el programa impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba que acerca servicios, asesoramiento y herramientas del Estado a distintas localidades del interior provincial.

La propuesta comenzará hoy, sábado 16 de mayo, y continuará mañana domingo 17, de 15 a 19 horas, en las instalaciones del Club Villa Argentina, con actividades gratuitas destinadas a toda la comunidad.

Durante ambas jornadas, vecinos de Marcos Juárez y la región podrán acceder a diferentes espacios de atención y consulta, además de realizar trámites provinciales de manera descentralizada y cercana.

Registro Civil, CiDi, salud y asesoramiento para vecinos

Entre los servicios disponibles se encontrarán oficinas móviles del Registro Civil, espacios de atención de CiDi, asesoramiento financiero y programas orientados a emprendedores.

Además, habrá diferentes propuestas vinculadas a la salud y atención personalizada para consultas relacionadas con programas y servicios provinciales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas del Estado sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, promoviendo una atención más directa y accesible para los ciudadanos.

Un programa que busca fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad

“Córdoba Cerca Tuyo” es una propuesta que recorre distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo la inclusión, la cercanía y la participación comunitaria.

Presencia territorial y acceso a servicios públicos

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba continúa impulsando políticas de descentralización y presencia territorial, acercando programas y servicios públicos a vecinos de distintas localidades del interior provincial.

La propuesta en Marcos Juárez busca consolidar un espacio de atención, acompañamiento y acceso a herramientas estatales de manera gratuita y abierta a toda la comunidad.