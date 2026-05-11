El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto al intendente de Villa María, Eduardo Acastello y el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló, realizó una inspección del avance de las obras de protección de márgenes del río Tercero en las localidades de Villa María y Villa Nueva, departamento General San Martín.

Los trabajos, financiados a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. – S.E.M.) iniciaron el 17 de diciembre de 2025 y tienen prevista su finalización hacia fines de este año.

El monto destinado a los trabajos alcanzan un estimado de 2.150 millones de pesos.

La obra, que dará solución al sostenido proceso erosivo sobre la margen suroeste del río Ctalamochita, aguas abajo del Balneario Juan Carlos Mulinetti, ya registra un avance del 25% en los trabajos de remediación.

El proyecto viene ejecutando la limpieza y rectificación del cauce junto a una protección longitudinal de 250 metros que combina gaviones de hasta 3 metros de altura para crecidas y colchonetas de gavión vegetable.

En la costanera de Villa María se construirá un bordo de defensa de 70 centímetros sobre un tramo de 2.400 metros, con 11 estructuras de control compuestas por recintos de hormigón armado y compuertas de hierro. La estructura permitirá impedir el ingreso de agua en los puntos críticos del drenaje urbano.

La obra también contempla la recuperación del antiguo puente Vélez Sarsfield —estructura metálica colapsada parcialmente en 2018— para transformarla en miradores urbanos sobre la costanera, preservando su valor patrimonial e integrándola al paisaje ribereño como nuevo espacio público accesible.

Adaptación integral a eventos extremos

Esta intervención se enmarca en el Plan Infraestructura Hídrica del Gobierno de Córdoba, que impulsa obras hídricas estratégicas a lo largo y ancho de todo el territorio provincial para garantizar la seguridad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del interior provincial.