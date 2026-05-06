La Municipalidad de Marcos Juárez realizó la entrega de una nueva vivienda correspondiente al Programa Municipal de Vivienda, PRO.MU.VI, alcanzando así las 256 casas adjudicadas en la ciudad.

El nuevo hogar está ubicado en calle Libertad 524, en Barrio Lavalle, y fue entregado a la familia conformada por Giuliana y Fernando, quienes desde ahora comenzarán una nueva etapa en su vivienda propia.

Desde el municipio destacaron que el programa continúa generando oportunidades para las familias de Marcos Juárez, promoviendo el acceso a la vivienda y acompañando el crecimiento de distintos sectores de la ciudad.

“A través del Programa Municipal de Vivienda, PRO.MU.VI, seguimos generando oportunidades y construyendo futuro en Marcos Juárez”, expresaron desde las redes oficiales municipales al compartir el momento de la entrega.

La iniciativa forma parte de las políticas habitacionales impulsadas por la Municipalidad y ya permitió que cientos de familias puedan concretar el sueño de la casa propia en Marcos Juárez.

Con esta nueva adjudicación, Barrio Lavalle suma otro hogar y una nueva historia para construir en comunidad.