En el marco del Día del Animal, en Marcos Juárez se realizó una jornada con vacunación antirrábica gratuita y promoción de adopciones. Actualmente, el albergue municipal alberga más de 140 perros adultos que esperan una familia.

Jornada por el Día del Animal en Marcos Juárez

En el marco del Día del Animal, que en Argentina se celebra cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, la Municipalidad llevó adelante una jornada de concientización y cuidado animal.

La actividad se desarrolló el miércoles 29 , de 14 a 17 horas, en el predio del ferrocarril, con participación de vecinos que se acercaron con sus mascotas.

Vacunación antirrábica: alta participación

Uno de los ejes principales fue la campaña de vacunación antirrábica gratuita, donde se aplicaron dosis a 116 animales. La convocatoria tuvo una buena respuesta y permitió avanzar en la prevención sanitaria.

Adopción: una realidad que cuesta cambiar

Durante la jornada hubo 7 perros del albergue disponibles para adopción, pero solo uno logró encontrar una familia.

El dato vuelve a poner en evidencia una situación que se repite: muchas personas buscan cachorros, mientras que los perros disponibles son, en su mayoría, adultos.

Más de 140 perros adultos siguen esperando

Actualmente, el albergue municipal alberga alrededor de 140 perros, en su mayoría de 2 y 3 años en adelante, de distintos tamaños.

Se trata de animales que, pese a estar en condiciones de ser adoptados, tienen menos posibilidades por no ser cachorros.

Cómo funciona hoy el sistema

Desde la implementación de las castraciones masivas, el albergue dejó de recibir animales, salvo en situaciones que ingresen por vía judicial.

En paralelo, los llamados perros comunitarios son retirados de la calle, castrados y devueltos al mismo lugar, sin ingresar al albergue.

Adopciones: pocas y esporádicas

Si bien en los últimos meses se registró un leve movimiento, las adopciones siguen siendo bajas. En promedio, se concretan una o dos cada dos o tres meses, y solo en casos puntuales ese número puede aumentar.

Un cambio cultural pendiente

La jornada dejó un balance positivo en cuanto a vacunación, pero también expuso una problemática que persiste: la dificultad para que los perros adultos sean adoptados.

El desafío sigue siendo generar conciencia y ampliar la mirada sobre la adopción, entendiendo que no se trata solo de elegir un cachorro, sino de darle una oportunidad a un animal que lo necesita.