En el contexto del conflicto que afecta la prestación de servicios a afiliados del PAMI en Marcos Juárez, el Gobierno de la Provincia puso en marcha un plan de emergencia para reforzar el hospital local y que los jubilados y vecinos de la región tengan acceso a la atención médica.

La medida se enmarca en el incremento de la demanda que viene registrando el sistema público de salud, particularmente por pacientes que antes contaban con cobertura del Pami o privada y hoy recurren a los hospitales provinciales.

En ese marco, la Provincia avanzará con una intervención integral que permitirá ampliar la capacidad de respuesta del Hospital de Marcos Juárez, en vísperas del invierno y del aumento previsto de enfermedades respiratorias.

La obra contempla la incorporación de nueve nuevas camas de internación —6 de piso y 3 de terapia intermedia— y la reconfiguración de la guardia central, donde se habilitarán 5 camas con oxígeno y monitoreo para internaciones breves, además de un shock room completamente equipado.

El objetivo es descomprimir la demanda hospitalaria y asegurar la atención de pacientes que requieran internaciones de corta duración —entre 24 y 48 horas—, muchos de ellos adultos mayores, posibilitando luego su derivación a centros de mayor complejidad, como el Hospital de Villa María.

Contener la atención en un contexto crítico

La decisión del gobernador Martín Llaryora apunta a sostener el acceso a la salud en una coyuntura compleja, donde el conflicto con prestadores del PAMI genera incertidumbre en la cobertura de jubilados.

Desde la Provincia remarcaron que el sistema público hará todo lo posible para absorber la demanda y dar respuesta, priorizando a los sectores más vulnerables.

El plan incluye además una obra de adecuación del sistema de gases medicinales, que optimizará la atención en la guardia, el shock room y áreas críticas como sala de partos, prepartos y quirófano.

Para acompañar la ampliación de servicios, se incorporarán 6 enfermeros y 5 médicos, fortaleciendo la cobertura de guardias y la atención de las nuevas unidades.

En paralelo, se realizará una inversión superior a los $150 millones en equipamiento, incluyendo camas, monitores multiparamétricos e insumos para emergencias.

Además, se sumará una ambulancia UTIM de alta complejidad, que será la tercera unidad del hospital.

Los trabajos serán financiados con fondos provinciales, en el marco de una estrategia para sostener y ampliar la capacidad del sistema de salud en el interior, garantizando la atención en un momento de alta demanda y tensión en la red de prestadores.