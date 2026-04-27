El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba, quienes plantearon la necesidad urgente de prorrogar la Ley Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley 27.263), un régimen considerado clave para sostener el empleo y las inversiones en el sector.

Durante el encuentro, el gobernador les transmitió su apoyo y compromiso de trabajar en la coordinación de acciones que permitan impulsar la extensión del régimen a nivel nacional, en un contexto donde Córdoba concentra uno de los principales polos automotrices del país.

La norma, vigente hasta 2029 pero con posibilidad de incorporar nuevos proyectos solo hasta 2027, establece un esquema de reintegros en función del nivel de integración local de autopartes, lo que permitió en los últimos años consolidar una red de proveedores locales y atraer inversiones industriales estratégicas.

En Córdoba, este instrumento fue determinante para la producción de modelos como la Nissan Frontier, los proyectos de Renault Argentina, proyecto Niagara, y vehículos de Stellantis como Cronos, Titano y Dakota. A nivel nacional, también acompañó desarrollos como la Toyota Hilux y la Ford Ranger.

Sin embargo, desde el sector, que en la provincia aglomera a 40 mil trabajadores, advierten que el régimen comienza a perder efectividad frente a un nuevo ciclo de inversiones, el envejecimiento de algunos de los modelos actualmente en producción y el ingreso de vehículos importados con mejores beneficios impositivos.

En ese contexto, plantearon que resulta fundamental extender su vigencia hasta 2034 para garantizar continuidad y competitividad.

Durante el encuentro, los representantes del clúster señalaron que la industria automotriz atraviesa un escenario complejo, con dificultades para sostener los niveles de actividad y empleo no obstante, sostuvieron que avanzarán con propuestas sinérgicas y conjuntas con los actores principales afines al sector, para generar espacios de diálogo y consenso con el objetivo de impulsar alternativas de valor para la industria local y nacional.

En ese marco, advirtieron que la no prórroga del régimen podría agravar la situación.

Además, remarcaron la necesidad de una definición inmediata para brindar previsibilidad a los proyectos en evaluación, ya que las decisiones de inversión requieren horizontes claros a mediano y largo plazo.

Sin esa certeza, sostienen, se pone en riesgo toda la cadena de valor de la industria automotriz.