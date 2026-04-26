Conmoción en la comunidad educativa

La comunidad educativa de Marcos Juárez atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Luis Alberto Miravalles, quien se desempeñaba como Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), delegación local.

Desde el Consejo Delegado Departamental expresaron su pesar y destacaron el rol que Miravalles cumplió a lo largo de los años, tanto en la defensa de la educación pública como en el acompañamiento permanente a docentes de todo el departamento.

Un legado de compromiso y lucha

A través de un comunicado oficial, desde la organización sindical remarcaron que su trayectoria estuvo marcada por el compromiso, la vocación de lucha y una fuerte presencia en cada escuela.

“Su compromiso con la educación pública, su vocación de lucha y su permanente acompañamiento a las y los docentes dejan una huella imborrable en nuestra organización sindical y en cada escuela del departamento”, expresaron.

Su figura fue clave en distintos momentos del ámbito educativo, consolidándose como un referente cercano para sus compañeros y compañeras.

Acompañamiento en el dolor

En este contexto de tristeza, desde UEPC hicieron llegar sus condolencias a la familia, amistades y a toda la comunidad docente que compartió su camino.

“Abrazamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades y a cada compañera y compañero que compartió su camino”, señalaron.

El compromiso de continuar su lucha

Finalmente, el mensaje cierra con una reafirmación del camino trazado por Miravalles, destacando que su legado continuará presente en la defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación.

“Seguiremos honrando su legado con la convicción de que la defensa de la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación es nuestra lucha inclaudicable”.

La partida de Luis Alberto Miravalles deja una marca profunda en Marcos Juárez y en toda la comunidad educativa, que hoy lo despide con respeto y reconocimiento.