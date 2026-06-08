La empresa El Hormigón de Marcos Juárez inició trabajos de excavación en el sector ferroviario para acondicionar el espacio que permitirá recibir una nueva carga de piedra tipo 6-12, un insumo clave para continuar abasteciendo la Planta Asfáltica municipal.

Durante la mañana de este lunes, una retroexcavadora de la empresa El Hormigón de Rubén Di Genno de Marcos Juárez comenzó con la apertura y acondicionamiento de una nueva fosa en el predio ubicado frente a la Casa de la Cultura.

Según se pudo saber, el espacio está siendo preparado para recibir aproximadamente 1.500 toneladas de piedra tipo 6-12, material utilizado en la producción de mezcla asfáltica y fundamental para sostener el funcionamiento de la Planta Asfáltica municipal.

Más insumos para continuar con el plan de pavimentación

La preparación de esta nueva fosa permitirá contar con la capacidad necesaria para almacenar el material que llegará en los próximos días y garantizar el abastecimiento de la planta.

La incorporación de nuevos insumos se da en el marco de la continuidad de los trabajos de pavimentación que viene desarrollando el municipio en distintos sectores de la ciudad.

Durante un encuentro realizado la semana pasada con funcionarios y referentes de distintas áreas, la intendenta Sara Majorel afirmó que el objetivo de la gestión es alcanzar la totalidad de las calles asfaltadas de la ciudad.

«En lo que queda de esta gestión y la que viene vamos a tener el 100% de las calles asfaltadas», expresó la mandataria al referirse a los proyectos de infraestructura urbana previstos para los próximos años.

La llegada de estas 1.500 toneladas de piedra representa un nuevo paso dentro de ese proceso, ya que permitirá continuar produciendo material para futuras obras de pavimentación en Marcos Juárez.