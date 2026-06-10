La Municipalidad informó que este miércoles finalizaron los trabajos de asfaltado sobre calle Libertad, en el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y avenida Las Colonias, completando así la doble mano de una de las arterias más transitadas del barrio Villa Argentina.

La obra forma parte del programa municipal «100% Asfalto» y tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular y la conectividad en un sector de constante movimiento para vecinos y conductores.

Mientras avanzan las obras viales, las cuadrillas municipales también continúan realizando tareas de mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad. Durante la jornada se llevaron adelante trabajos de limpieza y recolección de hojas, acciones que forman parte del cuidado permanente de los espacios públicos.

Una fecha para reflexionar sobre la seguridad vial

Este 10 de junio también se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha destinada a promover la educación y la concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes en calles y rutas.

La efeméride recuerda el cambio implementado en Argentina en 1945, cuando se modificó el sentido de circulación vehicular, pasando de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha.