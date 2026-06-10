El gobernador Martín Llaryora presentó este martes, en el Centro Cívico, una nueva edición del programa Empleo +26, una iniciativa que pondrá en marcha 10.000 oportunidades de empleo de calidad para personas mayores de 26 años.

La iniciativa reafirma la decisión de promover el trabajo formal, la capacitación y el desarrollo productivo en toda la geografía provincial.

En un contexto donde muchas personas encuentran dificultades para acceder al mercado laboral o reinsertarse en él, Córdoba vuelve a apostar por una política pública que articula esfuerzos entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades concretas de empleo y fortalecer el crecimiento económico.

“Gobernar es generar trabajo, ese es el sentido de cualquier sociedad que quiera progresar y crecer. Para que haya empleo, debemos generar condiciones económicas, de infraestructura y educativas, consolidando un sector privado pujante que trabaje en conjunto con el sector público”, dijo Llaryora al inicio de su mensaje.

En esa línea, la nueva edición del programa es posible por la alianza estratégica entre el Gobierno de Córdoba, cámaras empresariales, empresas, comercios, cooperativas, mutuales, entidades sindicales, municipios y comunas, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales, potenciar el talento local y acompañar el desarrollo productivo de toda la provincia.

El gobernador destacó que Empleo + 26 está pensado para ofrecer una nueva chance a sectores que tienen más dificultad para encontrar empleo, en un mercado laboral cambiante debido al cambio tecnológico acelerado, en un contexto económico nacional complejo.

“Ante esto, en Córdoba aplicamos dos opciones. La primera es la capacitación constante a través de programas accesibles, la apertura y federalización de las universidades, el acceso a carreras más cortas y la posibilidad de reconvertirse profesionalmente”, subrayó.

Y agregó: “La segunda opción es este programa, algo único en la Argentina. Es una iniciativa que vuelve a dar una oportunidad laboral, que privilegia la trayectoria y permite que los conocimientos previos se actualicen de cara al futuro”.

El programa está destinado a personas mayores de 26 años con residencia en Córdoba que se encuentren desempleadas o sin empleo formal, y establece criterios de prioridad para mayores de 45 años y residentes de los 12 departamentos incluidos en el Plan de Igualdad Territorial (PIT), una política orientada a generar más oportunidades en las regiones que enfrentan mayores desafíos para el desarrollo y el acceso al trabajo.

Asimismo, contempla un cupo del 5 por ciento para personas con discapacidad y trasplantadas, y otro 5 por ciento para personas en situación de alta vulnerabilidad, fortaleciendo su carácter inclusivo y federal.

“Lo que hace este programa es capacitar a las personas dentro de la empresa para que recuperen el empleo y la esperanza, construyendo con su esfuerzo la Córdoba del progreso. Y el progreso, tanto en nuestra provincia como en la Argentina, se logra con trabajo. Sin trabajo, no hay progreso”, concluyó Llaryora.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, subrayó que la iniciativa tiene como eje fundamental transformar las políticas públicas en oportunidades reales de inserción laboral genuina para los cordobeses.

«Esta iniciativa es una convicción orientada a las decisiones que tomamos todos los días, porque para nosotros el desarrollo se mide en la cantidad de cordobeses que consiguen empleo, que aprenden un oficio o que encuentran oportunidad laboral para volver a empezar», aseguró el funcionario.

Dos modalidades para generar más empleo

Empleo +26 contempla dos modalidades de participación.

Relación de Dependencia

Esta modalidad prevé 5.000 incorporaciones laborales formales al sector privado.

Las empresas participantes recibirán durante 12 meses un aporte económico del Estado provincial equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador incorporado.

En el caso de personas mayores de 45 años o residentes en departamentos incluidos en el PIT, el aporte provincial se incrementará hasta 1,5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Los trabajadores incorporados percibirán la remuneración correspondiente según el convenio colectivo de trabajo de cada actividad.

Práctica Laboral

La modalidad contempla otros 5.000 beneficiarios que podrán realizar experiencias laborales de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado.

Los participantes recibirán capacitación vinculada a las tareas que desarrollen, una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil cofinanciada entre la Provincia y las empresas, y acceso al Boleto Obrero Social.

Además, para los beneficiarios mayores de 45 años y residentes en departamentos PIT, el aporte estatal se incrementará en un 20 por ciento.

Finalizada esta etapa, los participantes podrán incorporarse a la modalidad Relación de Dependencia.

Una de las novedades de esta edición es que podrán volver a participar las personas mayores de 45 años que integraron el programa durante el período 2024-2025 y que no lograron acceder a un empleo formal. También podrán volver a postularse las personas con certificado de discapacidad.

La medida busca seguir acompañando a quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse laboralmente y reafirma la prioridad que el programa otorga a estos sectores.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar.

Las empresas interesadas deberán realizar la representación legal en CiDi, completar el formulario correspondiente e inscribir a los trabajadores que participarán del programa.

Por su parte, las personas interesadas podrán completar su postulación y gestionar su incorporación a través de las empresas adheridas.

Con una mirada puesta en el empleo como motor del desarrollo, la inclusión y el crecimiento económico, Córdoba vuelve a fortalecer una política pública que genera oportunidades concretas para miles de cordobeses y acompaña al sector privado en la creación de trabajo formal.

Testimonios

Mariana Pedrotti, responsable de recursos humanos de la empresa Ecoclean, comentó que vienen participando desde la primera edición del programa. “Nos ha dado excelentes resultados. En la edición anterior incorporamos a más de 50 trabajadores con un balance muy positivo”, dijo.

Pedrotti rescató el impacto de la iniciativa, sobre todo en el segmento de trabajadores adultos. “Las personas que superan determinada edad les cuesta un poco más insertarse en el mercado laboral; por eso, valoran muchísimo las oportunidades que se generan y demuestran un gran compromiso al postularse”, indicó.

En tanto, Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, resaltó la cooperación público-privada que permite materializar Empleo + 26, posibilitando que llegue a toda la provincia

“Hoy representamos a 4.300 matriculados en toda la provincia de Córdoba, y muchos de ellos no tienen la posibilidad de insertarse de manera efectiva en el mercado laboral. Con este programa, muchísimos matriculados que hoy se encuentran excluidos del sistema laboral van a poder acceder y tomar sus primeras herramientas en el entorno profesional cordobés”, puntualizó Péndola.

Estuvieron presentes la secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure; la secretaría de Desarrollo Social, Rosalia Caceres; intendentes, legisladores, representantes de cámaras empresariales, sindicatos e instituciones intermedias.