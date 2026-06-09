El reconocido actor, autor y director Mauricio Dayub se presentará el próximo sábado 14 de junio en Marcos Juárez con “El Amateur”, una de las obras más exitosas y conmovedoras del teatro argentino. En diálogo con Guiamedia, contó cómo nació esta historia que ya recorrió el mundo y que sigue emocionando a espectadores de todas las edades.

Hay historias que nacen para entretener y otras que nacen de una necesidad profunda. Para Mauricio Dayub, El Amateur pertenece a esta última categoría. La obra, que ya acumula décadas de recorrido, premios, versiones literarias y una adaptación cinematográfica, surgió en un momento de incertidumbre personal, cuando el actor todavía buscaba abrirse camino en una profesión tan difícil como la actuación.

“El Amateur surgió hace muchos años porque yo quise darle sentido a un momento de mi vida en el que no sabía si mi vocación se iba a poder desarrollar o no”, recordó Dayub durante una entrevista con Guiamedia.

La semilla de la historia apareció mucho antes, cuando tenía apenas 13 años y vivía en Paraná. A pocas cuadras de su casa fue testigo de una escena que nunca olvidó: un ciclista dispuesto a desafiar todos los límites para cumplir un sueño que parecía imposible.

“Había visto a un ciclista que intentaba abatir un récord de permanencia en bicicleta, girando durante cinco días y cinco noches alrededor de un circuito. Ese esfuerzo sobrehumano fue el que me permitió a mí tener fuerzas para insistir en lo mío”, explicó.

Aquella imagen quedó guardada durante años hasta transformarse en una metáfora sobre la perseverancia, la pasión y la necesidad de seguir adelante aun cuando nadie parece creer en uno.

“En ese momento nadie advertía que yo había venido a ofrecer mi corazón”, señaló.

Una obra escrita desde la necesidad

Dayub contó que nunca había escrito una obra de teatro. Sin embargo, la necesidad de contar aquella historia fue más fuerte que cualquier inseguridad.

“Nunca había escrito nada. Lo hice por necesidad”, afirmó.

El proceso creativo fue largo. Tras finalizar una primera versión, recibió la supervisión autoral de Mauricio Kartún, uno de los dramaturgos más importantes del país. A partir de allí continuó trabajando hasta completar cuatro versiones diferentes antes de llegar al texto definitivo.

Pero el desafío no terminaba en la escritura. El actor decidió involucrarse en todos los aspectos de la producción y rodearse de figuras de primer nivel para darle vida a su proyecto.

Convocó al músico uruguayo Jaime Roos para componer la música original de la obra y a la reconocida escenógrafa Graciela Galán para diseñar el universo visual del espectáculo.

“Había una coincidencia enorme entre la música de Jaime y lo que yo había escrito”, recordó.

Finalmente logró concretar aquello que parecía tan difícil: producir, escribir y protagonizar una obra propia.

El éxito que superó todas las expectativas

Lo que vino después sorprendió incluso a su creador.

La obra obtuvo 17 premios, fue llevada al cine, tuvo dos versiones en formato libro y comenzó un recorrido que la llevó por distintos escenarios de Argentina y del mundo.

Washington, Caracas, Miami, La Habana, San Sebastián y Barcelona son algunas de las ciudades donde El Amateur encontró espectadores dispuestos a emocionarse con una historia sencilla pero profundamente humana.

Sin embargo, para Dayub, el verdadero éxito no está en los premios ni en los reconocimientos.

“Llevamos más de 50 ciudades de Argentina divirtiendo y emocionando a los espectadores, pero fundamentalmente logrando que salgan del teatro absolutamente inspirados”, destacó.

Según explicó, el espectáculo genera algo especial que se repite función tras función.

“En El Amateur se produce un milagro escénico: el sueño de uno se convierte en el sueño del otro”.

Una invitación especial para Marcos Juárez

El próximo sábado 14 de junio será el turno de Marcos Juárez de recibir esta historia que habla de sueños, perseverancia y segundas oportunidades.

Y como suele hacerlo desde el estreno mismo de la obra, Dayub lanzó una invitación tan particular como contundente.

“Los invito a todos con la misma estrategia con la que estrené el espectáculo: diciéndoles que es teatro con garantía”.

La propuesta es simple y refleja la confianza absoluta que tiene en el vínculo que genera la obra con el público.

“Si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas”, aseguró.

Con humor, sensibilidad y una historia que conecta con cualquier persona que alguna vez haya perseguido un sueño, El Amateur llegará a Marcos Juárez para ofrecer mucho más que una función teatral: una experiencia capaz de emocionar, hacer reír y dejar una huella en cada espectador.