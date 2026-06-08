Durante la mañana de este lunes, personal de Tránsito Municipal volvió a intervenir en la intersección de Juan B. Justo y Mansilla para advertir sobre desvíos y circular con precaución. La reconstrucción definitiva del pavimento continúa pendiente desde abril, cuando la Cooperativa Sudeste reparó una rotura en la red de agua. Desde la entidad señalaron que la empresa Hormigón S.A. ya fue contratada para ejecutar el parche definitivo.

La esquina de Juan B. Justo y Mansilla volvió a quedar bajo observación durante la mañana de este lunes luego de que las lluvias registradas en las últimas horas provocaran un nuevo deterioro en el sector intervenido meses atrás por la rotura de un caño de agua.

Ante esta situación, personal de Tránsito Municipal colocó señalización preventiva para advertir a los conductores sobre la presencia de un desvío y la necesidad de circular con precaución por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Un problema que comenzó en abril

El pasado 13 de abril, una importante rotura de un caño de agua provocó un hundimiento en la intersección de Juan B. Justo y Mansilla, generando complicaciones en el tránsito y obligando a implementar restricciones en la circulación.

En aquel momento, personal de la Cooperativa Sudeste realizó los trabajos necesarios para reparar la pérdida y restablecer el servicio de agua potable. Sin embargo, la reposición definitiva de la carpeta asfáltica quedó pendiente.

Desde entonces, el sector permaneció con una solución provisoria que volvió a evidenciar problemas tras las precipitaciones registradas durante los últimos días.

Qué dicen desde la Cooperativa Sudeste

Consultadas por GuíaMedia, fuentes vinculadas a la Cooperativa Sudeste indicaron que la reparación definitiva del pavimento se encuentra prevista y que desde Bell Ville les informaron que la empresa Hormigón S.A. ya fue contratada para ejecutar el parche correspondiente.

Si bien no trascendieron fechas concretas para el inicio de los trabajos, desde la entidad aseguraron que la intervención forma parte de las tareas programadas para resolver de manera definitiva el inconveniente.

Una esquina clave para la circulación

La situación genera preocupación debido a la importancia estratégica de Juan B. Justo dentro del entramado vial de Marcos Juárez. Se trata de una de las principales arterias que conecta el norte y el sur de la ciudad y que diariamente concentra un importante movimiento vehicular.

La necesidad de volver a señalizar el sector tras las lluvias reavivó los reclamos de vecinos y conductores, quienes esperan que la obra pendiente se concrete en el corto plazo para evitar nuevos inconvenientes en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

Mientras tanto, el sector continúa señalizado y se recomienda circular con precaución.