Durante su visita a Marcos Juárez, el gobernador Martín Llaryora inauguró oficialmente la primera etapa de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la ciudad del sudeste cordobés. Estuvo acompañado por la rectora, Julia Oliva Cúneo, y la intendenta Sara Majorel.

El módulo corresponde a la primera de las tres instancias previstas para la construcción de la sede, con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba. El edificio ya se encuentra en funcionamiento y a disposición de la comunidad educativa.

El espacio estará a disposición para las actividades académicas de la Sede Regional “Bernardo Houssay” y del Centro Universitario Marcos Juárez. Antes, la rectora y la intendenta firmaron el acuerdo mediante el cual la universidad asumió la posesión del módulo central, de 930 metros cuadrados cubiertos.

La intervención arquitectónica buscó ajustarse a la estructura preexistente, logrando un conjunto visualmente unificado que, a su vez, permitirá el funcionamiento independiente de cada bloque educativo.

A partir del convenio, la universidad asume la provisión de equipamiento, servicios esenciales -agua, luz, gas y conectividad- y las tareas de mantenimiento, limpieza y seguridad.

El edificio cuenta con accesos diferenciados y condiciones de accesibilidad, con rampas, ascensores y sanitarios adaptados.

Cabe destacar que el proyecto total contempla una superficie de 3.864 metros cuadrados y una inversión superior a los 5.100 millones de pesos.

Sobre la obra

En detalle, el sector inaugurado comprende siete aulas teóricas y áreas comunes como biblioteca, lactario, comedor con cocina y sanitarios.

El bloque cuenta también con el mobiliario pertinente para el dictado de clases, entregado e instalado por los equipos de la UPC, alcanzando una inversión de 100 millones de pesos.

Se trata de un espacio de uso común, una estructura edilicia diseñada para ser compartida tanto por la UPC como por el Centro Universitario local, en lo que será el Polo Educativo de la ciudad.

Con esta sede, son 15 las que se proyectan a lo largo y ancho del territorio de la provincia de Córdoba, garantizando el acceso equitativo de la educación superior de todos los cordobeses.