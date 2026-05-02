Mariela Vico conduce la nueva Sede Regional Bernardo Houssay de la Universidad Provincial de Córdoba y describe una transformación que va más allá de las carreras: territorio, gratuidad e investigación.

Mariela Vico es la directora de la Sede Regional Marcos Juárez Bernardo Houssay de la Universidad Provincial de Córdoba, la nueva cara de lo que durante 34 años fue el Instituto Superior Bernardo Houssay. Desde ese lugar, habló con Guiamedia sobre qué significa concretamente la integración a la Universidad Provincial de Córdoba, qué cambia para los vecinos y por qué la gratuidad es el dato que más le importa destacar.

«Una verdadera transformación institucional»

Para Vico, el cambio no es administrativo ni simbólico. «Es una verdadera transformación institucional, una verdadera jerarquización de los planes de estudio», dijo, y subrayó un punto que considera clave: «Los planes de estudio tienen validez nacional.»

La transformación también alcanza a quienes ya están adentro de la institución. A partir de agosto de 2026, la sede ofrecerá formación específica para su planta docente: «Va a estar disponible un profesorado universitario para jerarquizar la formación de los docentes.»

Qué llega junto con las carreras

La oferta académica es solo una parte. Vico detalló que la Universidad Provincial de Córdoba llega a Marcos Juárez con programas transversales —adulto mayor, accesibilidad— y con tres ejes que la ciudad no había desarrollado en este nivel: «La extensión, la vinculación y la investigación, que en Marcos Juárez no estamos acostumbrados a desarrollar.»

También se conformará un consejo intersectorial local, un espacio donde el territorio podrá plantear sus necesidades directamente a la universidad. «La idea es que exista pluralidad de ideas, que desde el territorio suba una necesidad a la universidad», explicó.

El edificio, como expresión de un proyecto más amplio

Uno de los momentos más concretos del acto fue la inauguración del edificio propio, un espacio que la institución esperó durante años. Vico fue precisa al enmarcarlo: «Este edificio es parte de un proyecto educativo que es mucho más amplio que construir un edificio.»

En breve, el equipo comenzará a habitarlo. La directora destacó el acompañamiento recibido desde la estructura central de la universidad, incluyendo a la rectora Julia Oliva Cúneo.

«Si fuese arancelada, tal vez nunca hubiéramos podido acceder»

El cierre fue sobre gratuidad, y fue el tramo más personal. «Si las propuestas fuesen aranceladas, tal vez nunca habríamos podido acceder a ellas», dijo Vico, y amplió: «Ir a cursar una carrera no es solo formarse en lo técnico, sino que es una formación integral que nos transforma en profesionales y nos enseña de nuestra importancia en la sociedad.»

Y lo ancló en la identidad productiva de la ciudad: «Marcos Juárez es la bien llamada corazón productivo de la provincia. ¿Cómo podemos pensar un corazón productivo si no fortalecemos la educación en el territorio?»

Redacción Guiamedia