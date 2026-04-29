Un hito para la educación en Marcos Juárez

La inauguración del Polo Educativo en Marcos Juárez marca un antes y un después para la ciudad y toda la región. Con la presencia de la intendente Sara Majorel y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se concretó la apertura de la primera etapa de un proyecto clave que busca ampliar el acceso a la educación superior en el sudeste provincial.

El acto, que convocó a una multitud, reflejó la expectativa y la importancia de una obra que no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también proyecta a Marcos Juárez como un nodo estratégico dentro del mapa académico de Córdoba.

Un edificio moderno para la Universidad Provincial

El nuevo espacio ya se encuentra operativo y cuenta con aulas equipadas con tecnología de última generación. Allí comenzará a funcionar la Sede Regional “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba, que ahora dispondrá de instalaciones propias para el dictado de clases.

Este avance representa una mejora sustancial en las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Además, permite fortalecer la oferta académica en la ciudad, evitando que muchos estudiantes deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios.

Durante el acto, las autoridades destacaron que la obra fue finalizada en tiempo récord, lo que permitió acelerar la puesta en marcha de este nuevo espacio educativo.

Una inversión clave para el crecimiento regional

El Polo Educativo forma parte de una política pública orientada a federalizar el acceso a la educación superior en toda la provincia de Córdoba. En este sentido, el proyecto cuenta con una inversión de 1.000 millones de pesos por parte del Gobierno provincial.

El financiamiento permitirá no solo sostener la infraestructura ya inaugurada, sino también avanzar en las próximas etapas del complejo, que ampliarán su capacidad y funcionalidad.

El gobernador Martín Llaryora remarcó en distintas oportunidades la importancia de garantizar que “el talento llegue a todos los rincones de la provincia”, una premisa que se refleja en este tipo de obras.

Un espacio que integra educación y comunidad

El complejo no solo alberga a la sede universitaria, sino también al Centro Universitario de Marcos Juárez, consolidando un espacio integral destinado a la formación, la capacitación y el desarrollo profesional.

Este tipo de infraestructura genera un impacto directo en la comunidad: más oportunidades para jóvenes, mayor arraigo local y un impulso a la economía regional a través de la formación de recursos humanos calificados.

Además, la presencia de instituciones educativas en la ciudad contribuye a dinamizar otros sectores, como el comercio, los servicios y el alquiler de viviendas.

Qué significa el Polo Educativo y por qué es importante

La creación del Polo Educativo en Marcos Juárez responde a una necesidad concreta: acercar la educación superior a las localidades del interior.

En términos prácticos, esto implica mayor acceso a carreras universitarias sin necesidad de migrar, reducción de costos para estudiantes y familias, fortalecimiento del desarrollo local mediante la formación profesional y generación de nuevas oportunidades laborales en la región.

En un contexto donde la educación es clave para el crecimiento económico y social, este tipo de iniciativas se posicionan como herramientas fundamentales para reducir desigualdades y potenciar el talento local.

Marcos Juárez se posiciona como referencia educativa en Córdoba

Con esta obra, Marcos Juárez da un paso firme hacia la consolidación de un perfil educativo que trasciende lo local. La ciudad comienza a proyectarse como un punto de referencia para estudiantes de toda la región, fortaleciendo su rol dentro del entramado provincial.

La continuidad del proyecto, con dos tramos adicionales en ejecución, permitirá ampliar aún más la capacidad del Polo Educativo, sumando nuevos espacios y servicios que potenciarán su alcance.

Proyección e impacto en la comunidad

La inauguración de la primera etapa del Polo Educativo no es solo una obra más: es una inversión en el futuro de Marcos Juárez. A medida que el proyecto avance, se espera un crecimiento sostenido en la matrícula estudiantil y en la oferta académica.

Este tipo de iniciativas no solo transforman la educación, sino también la vida cotidiana de la comunidad. Más oportunidades, mayor desarrollo y una ciudad que apuesta al conocimiento como motor de crecimiento.

Marcos Juárez, en el corazón productivo de Córdoba, suma así un nuevo capítulo en su historia: el de convertirse en un verdadero polo educativo regional.