El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba difundió las orientaciones pedagógicas y pautas de organización escolar para el abordaje institucional del Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de acompañar a las escuelas en la planificación de actividades que permitan integrar este acontecimiento de relevancia mundial a las propuestas de enseñanza.

La iniciativa se enmarca en las líneas prioritarias de la política educativa provincial y en los principios de la Ley de Educación Provincial N.° 9870, que concibe a la escuela como un espacio de cuidado, confianza y construcción de aprendizajes significativos. Asimismo, recupera el horizonte de la Escuela Posible, promoviendo que los hechos de interés social y comunitario puedan convertirse en oportunidades formativas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En este sentido, el Ministerio estableció que la ceremonia inaugural, prevista para el jueves 11 de junio a las 14:30 horas, así como los partidos de la selección argentina que coincidan con la jornada escolar, podrán ser compartidos y visualizados dentro de las instituciones educativas.

Las orientaciones señalan que la visualización de los encuentros no implica la suspensión de clases ni modificaciones en el régimen de asistencia. Cada institución podrá definir, de acuerdo con sus características y necesidades, la modalidad organizativa más adecuada para garantizar tanto la participación de la comunidad educativa como la continuidad de las actividades previstas para la jornada.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Buscamos una escuela conectada con la realidad, capaz de transformar cada acontecimiento significativo en una oportunidad para aprender. El Mundial despierta emociones, genera conversaciones y moviliza intereses; por eso invitamos a las escuelas a aprovechar ese entusiasmo para fortalecer aprendizajes, promover valores y seguir construyendo comunidad educativa”.

Las orientaciones impulsan especialmente el desarrollo de las Capacidades Fundamentales del currículo provincial. Entre ellas, se promueven propuestas vinculadas con la oralidad, la lectura y la escritura mediante debates, crónicas periodísticas y producciones literarias relacionadas con el fútbol; el pensamiento crítico y creativo a través del análisis de aspectos geográficos, históricos, culturales, económicos y tecnológicos asociados al certamen; y la resolución de situaciones problemáticas utilizando recursos cotidianos vinculados al deporte para trabajar contenidos matemáticos y lógicos. También se alienta la realización de proyectos colectivos que fortalezcan la convivencia y el trabajo colaborativo entre estudiantes.

Para acompañar este proceso, el Ministerio pone a disposición de las instituciones educativas recursos didácticos, cuadernillos y materiales específicos de acceso libre a través del portal Hacemos Escuela, destinados a docentes de los distintos niveles y modalidades.

De esta manera, el sistema educativo provincial continúa impulsando propuestas que vinculan la enseñanza con los intereses y experiencias de las y los estudiantes, favoreciendo aprendizajes relevantes y contextualizados, en el marco de una educación que busca formar ciudadanos comprometidos, críticos y participativos.