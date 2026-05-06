La conocida “cocaína rosa” fue hallada durante un operativo de la FPA que terminó con dos detenidos. La aparición de esta droga sintética genera preocupación por su peligrosidad y el avance de nuevas sustancias en la ciudad.

La aparición de tusi en Marcos Juárez encendió una señal de alerta en la ciudad. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó el secuestro de esta droga sintética —conocida popularmente como “cocaína rosa”— durante un operativo realizado en las últimas horas que terminó con dos hombres detenidos.

Se trata de la primera vez que esta sustancia es detectada oficialmente en un procedimiento realizado en Marcos Juárez, un dato que preocupa por el crecimiento de nuevas drogas sintéticas en ciudades del interior cordobés.

El operativo fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal y comenzó sobre Avenida Circunvalación Acceso Este, donde efectivos del Equipo de Acciones Tácticas controlaron un vehículo ocupado por dos hombres de 28 y 34 años.

Durante la requisa, los agentes secuestraron 249 dosis de cocaína, cuatro dosis de marihuana, tusi y el automóvil en el que circulaban.

A partir de ese procedimiento, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos: dos en Marcos Juárez y uno en General Roca.

En los domicilios allanados, investigadores de la FPA secuestraron además 722 dosis de marihuana y distintos elementos vinculados presuntamente a la comercialización de estupefacientes.

Qué es el tusi y por qué preocupa

Aunque popularmente se la conoce como “cocaína rosa”, el tusi no contiene cocaína entre sus componentes principales. Se trata de una droga sintética que suele presentarse como un polvo color rosa debido al uso de colorantes.

También llamada “tucibi” o “2C”, esta sustancia puede generar euforia, excitación psicomotriz y fuertes efectos alucinógenos.

El médico toxicólogo Francisco Dadic explicó que el tusi “provoca efectos similares a la cocaína, ya que genera euforia y excitación psicomotriz, pero su mecanismo de acción se diferencia por poseer un componente alucinógeno potente”.

Uno de los principales riesgos es que muchas veces su composición química real es desconocida, ya que suele mezclarse con distintas sustancias sintéticas y estimulantes.

Especialistas advierten además que este tipo de drogas puede provocar cuadros de ansiedad extrema, alteraciones de la percepción, problemas cardiovasculares y episodios psiquiátricos graves.

Un dato inédito para Marcos Juárez

Hasta hace algunos años, la circulación de tusi estaba asociada principalmente a grandes ciudades y determinados ambientes nocturnos.

Sin embargo, en el último tiempo comenzaron a detectarse procedimientos vinculados a esta droga en distintas localidades del interior del país.

El hallazgo realizado por la FPA marca un antecedente inédito para Marcos Juárez y refleja un cambio en el tipo de sustancias que comienzan a circular fuera de los grandes centros urbanos.

Según la investigación, los detenidos realizaban delivery de drogas en distintos barrios de Marcos Juárez y General Roca. Además, uno de ellos fue señalado como un referente narco de la zona.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez ordenó el traslado de los aprehendidos a sede judicial junto con todos los elementos secuestrados. Ambos quedaron imputados por Comercialización de Estupefacientes mientras continúa la investigación.

La aparición de tusi en Marcos Juárez abre ahora una nueva preocupación en la región: el avance de drogas sintéticas de alta peligrosidad en ciudades del interior cordobés.