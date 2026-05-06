La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos simultáneos en Marcos Juárez y General Roca. Secuestraron drogas, un vehículo y elementos vinculados a la comercialización.

La ciudad de Marcos Juárez fue escenario de un importante operativo antidrogas encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que terminó con dos hombres detenidos, secuestro de cocaína, tussi y marihuana, además de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la región.

El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal y se desarrolló durante la jornada del martes, con participación de grupos operativos e investigadores especializados.

El operativo comenzó con el control de un vehículo

Según informó la FPA, el procedimiento inicial se llevó adelante sobre Avenida Circunvalación Acceso Este, donde efectivos del Equipo de Acciones Tácticas controlaron un automóvil en el que se trasladaban dos hombres de 28 y 34 años.

Tras las requisas correspondientes, los agentes lograron secuestrar 249 dosis de cocaína, cuatro dosis de marihuana, tussi y el vehículo en el que circulaban.

La situación derivó inmediatamente en una ampliación de la investigación y en la ejecución de nuevas medidas judiciales.

Allanamientos simultáneos en Marcos Juárez y General Roca

Luego del procedimiento inicial, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos: dos de ellos en la ciudad de Marcos Juárez y el restante en General Roca.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 722 dosis de marihuana y distintos elementos que estarían vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Desde la fuerza destacaron el trabajo de inteligencia previo y la coordinación entre los equipos de investigación y los grupos tácticos que participaron de los allanamientos.

Investigaban delivery de drogas en distintos barrios

De acuerdo a la información oficial, los detenidos realizaban delivery de drogas en diferentes barrios tanto de Marcos Juárez como de General Roca.

Además, uno de los investigados fue señalado como un “referente narco”, dato que formaba parte de la investigación previa desarrollada por la FPA.

La modalidad de delivery de estupefacientes es una de las formas de comercialización que más ha crecido en distintas ciudades del interior provincial, debido a la facilidad de distribución y el menor nivel de exposición pública.

Qué es el “tussi”, la droga que también fue secuestrada

Entre los elementos incautados apareció tussi, una sustancia conocida popularmente como “cocaína rosa”.

Se trata de una droga sintética que suele estar compuesta por mezclas de distintas sustancias químicas y cuyo consumo se ha detectado cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos del país.

Su presencia en procedimientos realizados en ciudades del interior cordobés refleja también cambios en las modalidades de comercialización y consumo de drogas ilegales fuera de los grandes centros urbanos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez ordenó el traslado de los dos aprehendidos a sede judicial y la remisión de todos los elementos secuestrados.

Ambos quedaron imputados por Comercialización de Estupefacientes, mientras la investigación continúa abierta para determinar posibles conexiones y otros involucrados.

El operativo vuelve a poner en foco el trabajo de las fuerzas antinarcotráfico en Marcos Juárez y la región, donde en los últimos meses se realizaron distintos procedimientos vinculados al narcomenudeo y al delivery de drogas.