Vecinos del sector impulsan una serie de encuentros con candidatos a intendente de Marcos Juárez para plantear obras prioritarias, problemas históricos y pedidos concretos para el barrio.

Vecinos del Barrio Noroeste llevarán sus reclamos a los candidatos a intendente

El grupo “Vecinos en Alerta Barrio Noroeste” anunció una serie de reuniones con candidatos a intendente de Marcos Juárez con el objetivo de presentar reclamos, inquietudes y propuestas vinculadas a distintas problemáticas que afectan al sector.

La iniciativa apunta a generar un espacio participativo donde los vecinos puedan trasladar sus principales preocupaciones y escuchar respuestas concretas sobre obras, infraestructura, seguridad y desarrollo urbano para el barrio.

Los candidatos comprometieron su presencia

Desde la organización confirmaron que los candidatos ya comprometieron su participación en los encuentros, que se desarrollarán en el Salón El Globo desde las 20:30 horas.

El cronograma difundido establece las siguientes fechas:

13 de mayo: J. Carlos Escobar

20 de mayo: Diego Barovero

27 de mayo: Gerardo Pasquali

3 de junio: Verónica Crescente

10 de junio: Diego Heredia

17 de junio: Pedro Dellarossa

24 de junio: Germán Font

Qué buscan plantear los vecinos

Desde “Vecinos en Alerta Barrio Noroeste” explicaron que las preguntas serán compartidas previamente con cada candidato para que puedan analizar las situaciones y acercar respuestas claras, con compromisos y plazos definidos.

Además, remarcaron que el objetivo principal es “pasar de los reclamos a propuestas concretas para el barrio”, promoviendo la participación vecinal y el seguimiento público de los compromisos asumidos.

Las dos preguntas prioritarias ya definidas

Según informaron, existen dos consultas que serán incluidas obligatoriamente en cada encuentro:

Cómo se gestionará el financiamiento y cuál será el plan concreto para ejecutar los lagos de contención ya aprobados en el campo de Zachia.

Qué solución técnica se implementará para resolver los anegamientos que se producen en la esquina de Belgrano y Lavalle, incluyendo plazos y modalidad de ejecución.

Las otras problemáticas que preocupan al barrio

Además de los temas prioritarios, los vecinos también podrán definir otras consultas vinculadas a distintas necesidades del sector.

Entre las problemáticas planteadas aparecen:

Finalización de obras de desagües.

Obras estructurales para evitar inundaciones.

Planes de pavimentación y adoquinado.

Seguridad vial y control de velocidad.

Circulación de camiones dentro del barrio.

Limpieza urbana.

Impacto del vertedero municipal.

Acceso a la información sobre el avance de obras.

Prioridades de desarrollo para el Barrio Noroeste.

Los organizadores indicaron que cada vecino podrá elegir hasta cinco preguntas consideradas prioritarias. Las más votadas serán las que finalmente se presentarán durante las reuniones con los candidatos.

Además, agradecieron especialmente al Salón El Globo por ceder el espacio donde se desarrollarán los encuentros vecinales.