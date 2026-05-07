El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro por negligencia grave y mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

Culminó el jury contra los fiscales

Este miércoles por la noche finalizó en la Legislatura de Córdoba el proceso de Jury de Enjuiciamiento seguido contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba resolvió destituir a los tres fiscales por las causales de negligencia grave y mal desempeño, previstas en el artículo 154 de la Constitución provincial.

El fallo fue emitido por unanimidad por todos los integrantes del jurado.

Cómo se inició el proceso

La apertura formal del proceso de enjuiciamiento se produjo el 4 de diciembre de 2025, tras la admisión de la denuncia por parte del Jurado.

El cuerpo estuvo integrado por su presidenta y vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi; los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

Los funcionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la Provincia por su intervención en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Los alegatos durante la audiencia

Durante la audiencia realizada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, representado por la fiscal General Adjunta Bettina Croppi, valoró las pruebas producidas y sostuvo los fundamentos que, a su criterio, justificaban la destitución de los fiscales.

Por su parte, las defensas de los acusados realizaron sus alegatos y solicitaron que se desestimara la acusación. Además, las partes hicieron uso del derecho a réplica.

La resolución del Jurado

Luego de escuchar la última palabra de los acusados, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar en sesión secreta.

Horas más tarde, la presidenta del cuerpo, Julieta Rinaldi, comunicó el veredicto que dispuso la destitución de los magistrados, medida que también implica la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.

La decisión fue adoptada de manera unánime por todos los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

Cuándo se conocerán los fundamentos

Aunque los fundamentos completos aún no fueron difundidos, la resolución implica que el órgano constitucional consideró acreditadas las causales invocadas y entendió que los fiscales perdieron las condiciones de idoneidad exigidas por la Constitución provincial para ejercer sus funciones.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 20 de mayo a las 9.

El procedimiento se desarrolló conforme a las previsiones de la Ley 7.956, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.