La Municipalidad de Marcos Juárez inició las tareas preliminares para la ejecución de nuevas cuadras de asfalto que unirán Circunvalación con Lavalle.

La mañana de este lunes 11 de mayo comenzaron los movimientos de suelo sobre calle Lardizábal, donde el municipio ejecutará dos nuevas cuadras de asfalto utilizando material de la planta local.

Una bobcat y una motoniveladora realizaron las primeras tareas sobre el sector que será intervenido como parte de las obras de infraestructura urbana previstas para la ciudad.

Las cuadras unirán Circunvalación con Lavalle

Según se informó, el nuevo pavimento conectará el tramo comprendido entre Circunvalación y Lavalle, mejorando la circulación y la conectividad en ese sector de la ciudad.

Además, los trabajos se llevarán adelante utilizando material producido en la planta de asfalto local.