La actividad abierta a la comunidad será este martes a las 19:30 en la Nueva Sede Regional “Bernardo Houssay” y propondrá un recorrido histórico y reflexivo sobre la educación universitaria pública en Argentina.

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba llevará adelante este martes una clase pública abierta a estudiantes y vecinos de la ciudad con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y el futuro de la universidad pública.

La propuesta se desarrollará desde las 19:30 horas en la Nueva Sede Regional de la UPC y contará con la participación de docentes de la institución, quienes trabajarán junto a los asistentes mediante una dinámica apoyada en material audiovisual y producciones realizadas especialmente para la jornada.

La directora de la sede regional, Mariela Vico, explicó que la actividad busca realizar “un recorrido histórico mostrando cómo surge la universidad pública y las reformas universitarias que se fueron dando a través del tiempo, sentando las bases para lo que hoy es nuestro sistema universitario público”.

Un recorrido histórico para comprender el presente

Durante el encuentro se abordarán distintos momentos históricos vinculados al desarrollo de la universidad pública argentina, así como también el impacto de las reformas universitarias que marcaron la construcción del actual sistema educativo superior.

Además, se trabajará sobre el proceso de federalización de la Universidad Provincial de Córdoba, iniciativa que permitió la creación de la sede regional en Marcos Juárez y amplió las oportunidades de acceso a la educación superior en el interior provincial.

Según explicó Vico, la jornada también incluirá un espacio de intercambio y reflexión colectiva entre los participantes para debatir sobre el rol de la universidad pública y su importancia para el desarrollo regional.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la institución destacaron que la actividad está destinada no solo a estudiantes de la sede regional, sino también a todas las personas interesadas en participar y reflexionar sobre el acceso a la educación superior y su impacto social.

“Creemos que va a ser un momento grato para compartir y reflexionar sobre el valor de las oportunidades de educación universitaria pública, para que sigan existiendo y para que todos podamos poner en valor su significado real”, expresó la directora.

“La universidad pública forma parte de la historia, el presente y el futuro de nuestro país”, remarcaron desde la organización.

📍 Nueva Sede Regional de la UPC Bernardo Houssay

🗓️ Martes

🕢 19:30 hs