La actividad se desarrolló en la Nueva Sede Regional “Bernardo Houssay” y reunió a estudiantes, docentes y vecinos en un espacio de reflexión sobre la educación superior pública en Argentina.

La Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba llevó adelante una clase pública abierta a estudiantes y vecinos de la ciudad, generando un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y el futuro de la universidad pública en Argentina.

La actividad se desarrolló desde las 19:30 horas en la Nueva Sede Regional “Bernardo Houssay” y propuso un recorrido histórico y reflexivo sobre la educación universitaria pública en el país.

La jornada contó con la participación de docentes de la institución, quienes trabajaron junto a los asistentes mediante una dinámica apoyada en material audiovisual y producciones realizadas especialmente para el encuentro.

Un recorrido histórico para comprender el presente

Durante el encuentro se abordaron distintos momentos históricos vinculados al desarrollo de la universidad pública argentina, así como también el impacto de las reformas universitarias que marcaron la construcción del actual sistema educativo superior.

Además, se trabajó sobre el proceso de federalización de la Universidad Provincial de Córdoba, iniciativa que permitió la creación de la sede regional en Marcos Juárez y amplió las oportunidades de acceso a la educación superior en el interior provincial.

Espacio de debate y reflexión colectiva

La propuesta incluyó también un espacio de intercambio y reflexión colectiva entre los participantes, donde se debatió sobre el rol de la universidad pública y su importancia para el desarrollo regional.

Desde la institución destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros abiertos a la comunidad, promoviendo el pensamiento crítico y el acceso al conocimiento como herramientas fundamentales para el crecimiento social y educativo.