Según pudo saber Guiamedia, el Gobierno provincial relevó una situación crítica de endeudamiento entre los trabajadores del Estado. Un nuevo esquema busca que la cuota no supere el 30% del salario.

Según pudo saber Guiamedia, el Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó un relevamiento que expone una situación crítica: decenas de miles de docentes, empleados públicos y jubilados destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas contraídas con el Banco de Córdoba. El endeudamiento de empleados públicos con Bancor afecta a trabajadores de los tres poderes del Estado provincial y se concentra principalmente en tarjeta Cordobesa, adelantos de sueldo y créditos personales.

Los números del relevamiento provincial

Los datos que maneja el Gobierno provincial son contundentes. En el sistema educativo, 19 mil docentes activos y 6.100 jubilados docentes destinan más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas con Bancor. Entre los empleados de la administración pública afiliados al SEP, la situación alcanza a otros 11.400 agentes en actividad y 4.900 jubilados en igual condición.

En los hospitales públicos de Córdoba, 3.600 trabajadores y 1.200 jubilados cobran menos de la mitad de sus ingresos como consecuencia de los descuentos vinculados a deudas financieras. En el Poder Judicial provincial, los implicados son 2.000 agentes activos y 400 jubilados.

En total, el relevamiento detectó más de 47 mil personas —entre activos y jubilados de los tres poderes— que superan el umbral considerado crítico de endeudamiento.

Cómo se endeudaron y por qué es un problema estructural

Los empleados de los tres poderes del Estado provincial acceden al crédito con Bancor a través de tres vías principales: tarjeta Cordobesa, adelantos de sueldo y créditos personales. En los tres casos, los descuentos se aplican directamente sobre el recibo de haberes, lo que garantiza el cobro para el banco pero deja al trabajador con un ingreso disponible que en muchos casos no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Destinar más del 50% del salario al pago de deudas es una situación que los especialistas en finanzas personales consideran de alto riesgo, ya que limita severamente la capacidad de ahorro, genera dependencia de nuevos créditos para cubrir gastos corrientes y puede derivar en un espiral de endeudamiento difícil de revertir sin una reestructuración formal de los pasivos.

El nuevo esquema que prepara la Provincia junto a Bancor

Ante este panorama, según pudo saber Guiamedia, el Gobierno provincial y Bancor diseñaron un nuevo esquema orientado a reorganizar esos pasivos. La propuesta apunta a consolidar las deudas existentes mediante nuevos créditos en cuotas fijas, con el objetivo concreto de que la cuota mensual total no supere el 30% del salario de cada trabajador.

El límite del 30% es el parámetro que utilizan habitualmente los organismos de crédito para determinar la capacidad de pago sostenible de un deudor. Llevarlo a ese nivel implicaría, para miles de trabajadores, recuperar más de la mitad de su salario disponible de un mes para el otro.

El impacto en los trabajadores de Marcos Juárez y la región

El sistema educativo y la administración pública son dos de los principales empleadores de Marcos Juárez y la región. Docentes, personal hospitalario y empleados judiciales forman parte del tejido laboral de la ciudad, y una parte significativa de ellos está comprendida en el universo que relevó el Gobierno provincial.

Si el nuevo esquema de refinanciación avanza, los trabajadores públicos de Marcos Juárez podrían acceder a una reestructuración de sus deudas con Bancor en condiciones más favorables que las actuales. Los detalles operativos del programa —fechas de implementación, requisitos y condiciones— aún no fueron confirmados oficialmente.