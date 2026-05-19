La Municipalidad abrió una convocatoria para incorporar personal tras la salida de dos inspectores. Ya se anotaron 30 personas y el municipio asegura que el área necesita al menos 25 trabajadores.

Ya se anotaron 30 personas para la convocatoria

La Municipalidad de Marcos Juárez continúa con la convocatoria abierta para incorporar agentes de tránsito y, según informaron desde la oficina de Recursos Humanos, hasta el momento ya se registraron alrededor de 30 postulantes.

Desde el área indicaron que la mayoría de las personas anotadas son mujeres, algo que —aseguran— suele repetirse en distintas búsquedas laborales impulsadas por el municipio.

La convocatoria fue abierta luego de la salida de dos inspectores y apunta a reforzar un sector que actualmente trabaja con personal reducido para la demanda diaria que requiere la ciudad.

Cómo está conformado hoy el área de tránsito

Actualmente, tránsito cuenta con 16 inspectores activos. De ese total, cuatro cumplen funciones en Guardia Local y tres se encuentran destinados al monitoreo de cámaras de seguridad. Además, el sector tiene dos responsables a cargo.

Desde el área de transito reconocen que desde hace tiempo existe dificultad para sostener personal en tránsito debido a la modalidad de trabajo y a la cobertura horaria que requiere el servicio.

Muchos de los controles y operativos se desarrollan durante noches, fines de semana y eventos, momentos donde aumenta el movimiento vehicular y la necesidad de presencia en la vía pública.

Por ese motivo, los inspectores trabajan con un esquema diferente al resto del personal municipal. Si bien cumplen cinco jornadas semanales, los descansos suelen trasladarse a días hábiles y quienes trabajan sábados y domingos reciben adicionales que se liquidan como horas extras.

El municipio considera que se necesitan más agentes

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que actualmente el número de trabajadores resulta insuficiente y que el área debería contar con al menos 25 personas para garantizar una cobertura adecuada de controles y operativos.

También explicaron que, para realizar una correcta selección de personal, consideran necesario alcanzar aproximadamente 60 postulantes.

En ese marco, indicaron se necesitaría incorporar más varones debido a las características operativas y al trabajo en la vía pública que implica la función.

Cuánto cobra un inspector de tránsito

Actualmente, un inspector principiante percibe alrededor de $900.000, mientras que trabajadores con antigüedad alcanzan ingresos cercanos a $1.140.207.

A esos montos se suman adicionales y horas extras vinculadas a la modalidad laboral del sector.

Además, los salarios continúan actualizándose de acuerdo a los incrementos salariales municipales. Según el último acuerdo con el sindicato, hasta junio se aplicará un aumento mensual del 2%.

Cómo postularse

La convocatoria tiene como requisito excluyente contar con secundario completo.

Los interesados deben enviar su currículum vitae a:

[email protected]

Indicando en el asunto: “AGENTE DE TRÁNSITO”.